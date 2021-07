Football | Jeux Olympiques : Oyarzabal : “Quand les minutes avancent, l’anxiété rentre un peu, mais l’équipe sait quoi faire”

Mis à jour 25/07/2021 – 15:19

Mikel Oyarzabal analysé la victoire de Espagne en vue de Australie dans le deuxième match de la Jeux olympiques.

Sortez de la routine et allez à la Villa: “Ce sera bien pour l’équipe de partir où nous sommes, il y a de nombreux jours ici. L’équipe le prend bien, mais le dépaysement est positif et vivre une expérience comme celle de la Villa c’est bien, mais ce qui compte c’est gagner, ça donne confiance en nous. Le groupe est solidaire et va dans le même sens ».

Argentine: “Ce sera un match comme les deux précédents, compliqué. On a tous atteint le dernier match avec des possibilités et ce sera un match compliqué, ici personne ne donne rien et tout ce qui est réalisé est par le mérite. Le groupe croit et maintenant pensez au repos jusqu’à mercredi et repartez avec la même mentalité au prochain match.”

Contrôle de l’anxiété : Quand les minutes passent, l’anxiété entre un peu en ne marquant pas mais l’équipe sait quoi faire, celui qui joue sait quoi faire et avec cette idée, nous savons que nous serons plus près de la victoire et continuerons à nous battre et à essayer. Nous continuerons à profiter des opportunités, lors du premier match nous méritions plus que ce que nous avons eu, nous devons continuer comme ça et avoir pleinement confiance en nous et en notre coéquipier à côté de nous pour faire face à ces situations”.