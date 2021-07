Football | Jeux Olympiques : Pau Torres : “J’espère que ce sera un tournant”

in

Pau Torres analysé la victoire de Espagne en vue de Australie dans le Dôme de Sapporo.

Sensations: « Nous avions besoin d’ouvrir le score pour commencer à en ajouter trois dans cette très courte phase de groupes. Nous avons été bien meilleurs que l’autre jour en termes de génération d’occasions. Très heureux de la première victoire et j’espère que ce sera un tournant pour le prochain match, il sera plus facile de marquer un but”.

Frustration: « Non, non. Nous savions que nous allions bien et que nous avions généré des occasions claires comme celle de Mikel sur la barre transversale. Pas mal d’occasions en fin de première mi-temps… calmez-vous car nous savions ralentir car c’était impossible pour eux ils vont appuyer 90 minutes comme ça.”

Efficacité des buteurs: “Parfois, il faut se créer beaucoup d’occasions pour marquer un but et parfois avec une c’est bien, on ne sait jamais ce qui est le mieux.