Football | Jeux Olympiques : Pedri : “C’est normal que les gens disent que je suis fatigué, mais j’essaie toujours de me reposer”

Pedro a analysé la situation de l’équipe 24 heures après avoir battu le Japon en demi-finale.

J’ai imaginé être là où tu es: “Je lui dirais qu’il est fou, qu’il est impossible de jouer autant de matchs dans un club comme au Barça et dans la sélection de mon pays, c’est une fierté d’être ici”.

Le Brésil comme rival: “Me gustaría desde el principio tener una final con Brasil y siempre me ha gustado jugar contra los mejores. Va a ser un partido complicado, ellos juegan muy bien, son muy técnicos a los que les gusta divertirse con el balón. Harán un partido très complet”.

Performances personnelles: “Je me sens bien, j’essaie toujours de contribuer le plus possible avec le travail ou autre et de faire ce que l’entraîneur me dit à tout moment. Et pour aider mes coéquipiers, nous avons un super groupe.”

Miel des îles Canaries: “Je ne savais pas que je pouvais être le premier médaillé d’or pour Tenerife et je suis fier de représenter les îles Canaries. Nous sommes dans une concentration difficile et j’espère que nous aurons l’opportunité de gagner, c’est une très belle chose.”

Fatigue: “C’est normal que les gens disent que je suis fatigué, mais ce que j’essaie c’est de bien manger et de bien me reposer après chaque match, il faut se reposer le plus possible pour tout donner pour l’équipe.”

je souhaite avant la fin: “Principalement que nous gagnons, je n’ai pas encore imaginé le jeu, je ne suis pas beaucoup à imaginer le jeu, je suis à le vivre.”

Culés avec médaille d’or: “C’est un honneur d’être ici, c’est impossible de se comparer à Messi ou Neymar qui ont beaucoup fait dans le football et avoir l’opportunité de gagner c’est un honneur. J’arriverai et ce qu’ils me disent.”

Gagnez une médaille d’or ou les Champions: “Pouvoir choisir, je garde les deux, c’est vrai que les Jeux n’ont lieu qu’une seule fois, mais je préfère les deux”.

Euro expérience: « L’expérience de l’Euro a été une super belle expérience qui ne s’est pas terminée comme nous le souhaitions, mais à chaque match que vous apprenez, mes coéquipiers ont aussi beaucoup vécu et ont les pieds sur terre, ils savent ce qu’ils ont à faire. “

sportif olympique: “C’est fou de voir que tous les sportifs te traitent toujours très bien, comme Pau Gasol. C’est un plaisir.”