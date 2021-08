Football | Jeux Olympiques : Rafa Mir : “Sans neuf tu as plus de possession mais avec un attaquant il y a toujours quelqu’un dans la surface”

Jouez une minute, dix ou quinze, il faut en profiter. C’est la philosophie d’un Rafa Mir (Murcie, 1997) qui a mis le feu à Jeux olympiques avec ses trois buts contre Côte d’Ivoire. Le travail paie toujours et l’attaquant le sait. En plein débat sur l’attaquant qui devrait jouer dans le Sélection, l’attaquant espagnol a déjà atteint son objectif, compliquer les choses à un De la source vous devez maintenant décider. Ça ne sera pas facile.

Q. Est-ce que tout ce qui a été dit sur vous vous est parvenu en Espagne ?Nous avons ce décalage horaire qui date d’il y a longtemps, mais j’ai reçu de nombreux messages de ma famille, de mes amis et de beaucoup d’autres personnes. Je suis très content de tout ce qui s’est passé ces dernières heures. Comment se sont passés ces moments avant le changement ? Nous étions en train de nous échauffer et d’attendre la prolongation. J’ai vu qu’ils nous marquaient et je suis vite allé sur le banc pour me changer et sortir. Il était très branché dès qu’il était sorti et je savais que lorsqu’il entrait, il allait y avoir des boules et nous allions avoir le choix. C’était donc, j’en avais un et j’ai réussi à le mettre pour changer le jeu. Ces secondes qu’il a gagnées pouvaient être la clé. Je pensais que le coach allait parier sur ce changement, ce qui était normal, et ça s’est bien passé.

J’ai essayé d’avoir des minutes de qualité et de pouvoir bien le faire” Rafa Mir (joueur de l’équipe olympique)

On a montré que celui qui la suit comprend, j’ai eu des chances, mais c’est vrai que je n’avais pas eu beaucoup de temps pour en avoir plus. J’ai essayé d’avoir des minutes de qualité et de pouvoir bien le faire. Quoi de mieux que les objectifs pour passer les manches et se battre pour les médailles. Avez-vous tourné la vente aux enchères en Egypte? Non, je pense que des occasions qu’il n’avait eues, aucune n’a été de se jeter les mains sur la tête pour les avoir échouées. Il faut continuer à travailler pour en avoir plus. Le travail paie et c’était le cas. Avez-vous la meilleure équipe des Jeux ? Nous avons sûrement la meilleure équipe de tous les Jeux, mais vous devez le prouver. Nous devons travailler dur comme nous l’avons fait tout ce mois et avec la qualité du groupe, l’objectif que nous voulons tous sera atteint, qui est de revenir en Espagne avec une médaille.Comment analysez-vous la différence entre jouer avec un neuf comme Oyarzabal ou n’importe quelle autre référence en avant ?Chaque système contribue à une chose. En Espagne, nous jouons depuis longtemps avec ce faux neuf que nous appelons, mais le neuf pur peut aussi avoir sa place dans ce système, vous apportez différentes choses. Peut-être que sans neuf, vous pouvez avoir plus de possession, mais avec un attaquant, vous avez toujours quelqu’un dans la zone. Ensuite, cela dépend de la façon dont les entraîneurs veulent jouer. Nous sommes en Espagne depuis 10 ou 12 ans à jouer sans attaquant et nous avons gagné beaucoup de choses, mais je pense qu’avec le temps, il y aura de la place pour cet attaquant car il donne des choses différentes. , je travaille à cent pour cent pour aidez mes collègues et nous sommes tous à mort avec l’idée que l’entraîneur a. Ce qu’il fera sera bien. Cela a pris une minute, dans cette situation, vous devez sortir très concentré et excité. Je savais que des balles allaient tomber et certaines auraient pu. Quand tu l’as, il faut le faire, c’est ça qui change la cravate.

Rester avec un joueur d’équipe est difficile, mais s’il le faut, je choisis Oyarzabal. ça me parait très bien” Rafa Mir (joueur olympique)

Je connaissais certains joueurs mais je n’étais pas d’accord avec d’autres, qui vous a le plus surpris ?Rester avec un est difficile, mais si je dois le faire, je choisis Oyarzabal. Cela me semble très bien. Pedri dirait des nouveaux, j’ai été surpris par sa façon de jouer, l’intelligence qu’il a et à quel point il est toujours bien placé.Au milieu du marché des transferts, les Jeux sont une vitrine. Avez-vous parlé à votre agent, je ne lui ai pas parlé. Je suis très concentré sur les Jeux et quand ils seront terminés, nous verrons ce que nous allons faire de l’avenir. Je pense toujours au meilleur pour moi et nous prendrons cette décision calmement. Mon agent fait son travail et je suis calme.