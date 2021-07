Football | Jeux Olympiques : Santi Denia connaît le chemin

Après les débuts difficiles contre Egypte il est temps d’obtenir la première victoire du tournoi. Australie croisera le chemin d’un Espagne qu’il ne peut pas échouer s’il veut aller en quarts de finale de ces Jeux olympiques. Sur la pelouse de Dôme de Sapporo les garçons de Luis de la Fuente ils chercheront un triomphe qui peut leur donner le leadership.

Et cette route le connaît parfaitement Santi Dénia. D’abord parce que le deuxième entraîneur de l’équipe espagnole s’est chargé de repérer le rival ce dimanche. Déplacé vers Marbella il y a quelques semaines où l’équipe océanique était concentrée et bien que l’équipe ne soit pas exactement la même, elle a pu prendre note de certaines des armes du rival.

D’un autre côté, le manchego est le seul de toute l’expédition espagnole qui sait déjà ce que c’est que de gagner contre Australie dans certaines Jeux olympiques. Santi Dénia réitère l’expérience olympique après avoir défendu le maillot espagnol en Atlanta 96. Puis il était capitaine d’une équipe dans laquelle il y avait aussi des joueurs de l’envergure de Raúl, De la Peña, Karanka, Morientes ou Mendieta.

Le tournoi a été difficile pour l’équipe espagnole après avoir été encadrée avec Arabie Saoudite, France et Australie. Ils ont débuté avec la victoire contre les Saoudiens, ont fait match nul contre les Gaulois et ont joué la passe contre les Australiens. Dans Orlando, avec des températures élevées et une humidité élevée comme cela se produit dans Sapporo, le duel décisif n’a pas commencé de la meilleure des manières, mais il s’est terminé bien. Espagne a commencé à perdre 0-2 et après un but de RaulCe n’est qu’à la 86e minute que l’égalité a été obtenue. C’était précisément Santi Dénia celui qui a fini à l’intérieur de la zone pour mettre des planches qu’il effacerait Raul quatre minutes plus tard.

Seul buteur olympique de l’expédition à ce jour

Ainsi, la vérité est qu’à l’heure actuelle, le seul buteur dans environ Jeux olympiques de toute l’expédition espagnole jusqu’à Sapporo il est Santi Dénia, le seul olympien à avoir donné Albacete. Espérons que dans le Dôme de Sapporo les joueurs sont ajoutés à la liste des buteurs.

Avec le recul, l’ancien joueur de la Sportif rappelons que « ce fut une expérience spectaculaire, nous étions une équipe dans laquelle plus que des collègues nous étions amis car nous avions un cycle de deux ans après une Européen de moins de 21 ans dans laquelle nous étions finalistes Montjuïc. Et certains d’entre nous avaient été dans les classes inférieures pendant jusqu’à quatre ans. Nous continuons à maintenir l’amitié et parfois nous allons même avec des familles ensemble comme avec Karanka, Óscar García ou Fresnedoso“.

Concernant les sensations qu’ils ont eues et l’enthousiasme pour réaliser quelque chose d’important, le coach commente que “on s’est rendu compte que ce cycle des U21 était terminé, certains pouvaient faire le pas vers l’absolu mais ça n’allait pas être le blocage complet malgré cela nous fait nos débuts avec l’équipe senior. Ce tournoi devait mettre un terme au si beau cycle des U21”.

En parlant de l’aspect plus sportif, Dénia commente que « le tournoi était très exigeant, nous avions un lieu comme ici à Tokyo, et nous jouons dans Orlando avec beaucoup de chaleur et d’humidité. Les jeux étaient très difficiles. Nous nous sommes qualifiés pour la quatrième place dans un groupe très difficile. Ce fut une expérience spectaculaire dans le sport en raison de la demande et de l’humain. L’entraîneur était Gracieux, qui venait de la Eurocoupe de Angleterre et était avec nous dans Atlanta. Ce fut aussi une belle expérience avec des collègues, avec Raul, De la Peña… Dans le sport, ce furent les meilleures années de ma vie et personnellement aussi grâce à l’amitié que vous tissez avec ces collègues “.

Déjà à Sapporo, 25 ans plus tard, il vivra environ Jeux olympiques d’un autre point de vue. Il est le premier à se battre pour les médailles dans deux tournois olympiques de football différents et reconnaît que « maintenant, en tant qu’entraîneur, il n’a rien à voir avec ça. Nous sommes également très excités et je pourrai également réaliser le rêve de pouvoir être dans le village olympique, dans quoi Atlanta je n’ai pas pu. Il me manque celui du défilé, que même pas dans Atlanta même ici, cela n’a pas été possible en raison des circonstances, alors je vais continuer à rêver. Maintenant, c’est une autre façon de voir les choses, la gestion avec les coéquipiers aidant Luis dans tout, de nombreuses heures de vidéo analysant le rival et notre équipe, mais aussi en profiter car c’est un championnat d’un niveau similaire à un Eurocoupe ou un monde. Il y a beaucoup de niveau chez les rivaux et je suis ravi d’être là pour profiter de quelques secondes Jeux olympiques. Même en cas de pandémie et de virus, j’en profite et je suis heureux. »