Football | Jeux Olympiques : Soler : « Tout le monde veut jouer la finale »

Carlos Soler a souligné la difficulté du tournoi olympique de football et a minimisé le fait d’être un remplaçant dans les plans de Luis de la Fuente.

Difficulté du tournoi

“C’est un tournoi très compétitif, où gagner est très difficile. Le Brésil a atteint les tirs au but aujourd’hui … ce sont des matchs avec beaucoup d’usure et de va-et-vient. Nous avons été meilleurs que le Japon en termes généraux. Ils ont joueurs très actifs, ils méritaient aussi d’être en finale, mais un seul peut passer.”

Japon

“Au final, c’est une équipe que l’on connaissait déjà et qui attaque très bien, en plus d’être toujours ordonnée en défense. Au final, un génie d’Asensio a décidé du jeu.”

Alterner

“Laisser ces matchs en réserve doit être très bien fait. Nous tous qui sommes sortis du banc avons contribué, en travaillant surtout en défense car en attaque nous savions que certaines des occasions que nous avons eues allaient entrer”.

Dock

“Nous ne pouvons pas tous entrer dans le onze, et c’est dommage car nous voulons tous jouer. Profitons-en.”

Finale

“La vérité est que non, c’est un match très spécial auquel tout le monde veut jouer. Maintenant, reposez-vous car cela a été très intense et nous sommes revenus de deux périodes supplémentaires et c’est un tournoi très intense. Pour se reposer, ça va être un très beau jeu”.