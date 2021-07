Football | Jeux Olympiques : un arbitre jordanien a gâché plus d’une heure de discours de la FIFA en cinq minutes

Plus d’une heure a duré la conférence qui a reçu lundi dernier toute l’expédition de l’équipe espagnole de football à Sapporo. Pendant tout ce temps, les membres du FIFA Ils ont expliqué comment le VAR lors du concours de la Jeux olympiquesIls ont donné des exemples de jeux qui devaient être sanctionnés par un carton rouge et ont souligné la nécessité pour tous les acteurs de maintenir l’esprit sportif nécessaire à l’intégrité du jeu.

Pour la première fois dans un tournoi olympique, la compétition de football allait présenter VAR Et à l’heure où l’arbitrage vidéo n’est pas toujours efficace, l’organisation du football a souhaité clarifier toutes les décisions qui pouvaient être prises lors d’un match.

IMAGOMARQUE

Une chose est ressortie très clairement de cette petite conférence d’environ 75 minutes. Les tacles dangereux, sans ballon entre les deux et avec une option claire pour blesser le rival, allaient être sanctionnés par l’expulsion. Le tableau le montrait ainsi et rien ne nous faisait penser que quelque chose de différent allait se passer sur le green.

Eh bien, il a fallu six minutes à l’équipe espagnole pour savoir que la leçon que tous ses membres avaient apprise était la mauvaise. était le temps qu’il a fallu Fotouh donner un coup de pied prématuré Mingueza qu’il ne pouvait pas finir le jeu. Tout ce qui a été exposé lors de l’entretien quelques jours auparavant s’était reflété sur l’herbe à une exception près, le footballeur égyptien n’a pris qu’un seul jaune et n’a pas vu le carton rouge qui avait été tant menacé dans l’entretien.

L’entrée de Mingueza, rouge selon les explications de la FIFA

Sans trop comprendre la décision de l’arbitre jordanien, l’équipe espagnole a tenté de suivre la sienne. En essayant de trouver une explication, on a pensé que peut-être le juge du concours aurait pensé que lorsque l’action se produisait dans les premières minutes du jeu, il pouvait pardonner une telle action, mais pour trouver quelque chose à quoi s’accrocher…

L’Espagne a dominé le match contre Egypte, avait oublié l’action de Mingueza et Dani Ceballos Il avait déjà prévenu d’un ballon au poteau. Toutes les forces étaient mises dans le jeu et non dans un arbitre qui semblait récompenser le dur jeu des Africains. Et un nouvel exemple est arrivé de ce qui avait été expliqué dans l’entretien avec le FIFA peu avant la pause.

MorenattiRFEF / .

Taher a marché sur la cheville de Dani ceballos en laissant l’Utreran hors du jeu et nous verrons s’il ne le sépare pas complètement de la concurrence. L’articulation du madridista a été forcée au maximum, l’Egyptien est entré avec la plante du pied devant quand le ballon n’était plus en travers de son chemin. L’ensemble du manuel à expulser conformément à la FIFA Je l’avais suivi à la lettre, mais l’arbitre était le seul à avoir enfreint le protocole. Depuis le VAR Ils l’ont averti de revoir une action qui, selon les personnes présentes dans la salle, était rouge, mais le Jordanien n’a montré qu’une action jaune. Il a récompensé l’auteur de l’action en montrant l’intégrité du jeu qu’ils exigeaient tant de jours auparavant des bureaux.

“L’autre jour, nous avons eu une réunion qui nous a expliqué que les actes pouvaient être sanctionnés par un carton rouge, aujourd’hui ils étaient plusieurs et ils n’ont pas été sanctionnés comme ils nous l’ont dit. Cela nous sort de la logique du football et nous le faisons. pas savoir comment se comporter dans ces moments-là. Les décisions n’étaient pas associées aux explications qu’elles nous donnaient », a souligné un Luis de la Fuente qui ne comprenait pas à quel point un jeu acharné pouvait être récompensé dans une compétition comme la Jeux olympiques.