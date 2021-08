Football | Jeux Olympiques : Vallejo : “Avec le temps, nous valoriserons tout mieux qu’aujourd’hui”

Jesús Vallejo, capitaine de l’équipe olympique, a apprécié l’argent remporté par l’équipe de Luis De la Fuente, après avoir perdu la finale contre le Brésil en prolongation (2-1) et avoir été le protagoniste de l’action du but final de Malcom.

Note globale

« Contre la Côte d’Ivoire et le Japon nous avons pu gagner mais cette fois non, ce sont des détails, mais il faut évaluer ce que nous avons réalisé, un cycle se referme que nous voulions faire avec un or, mais nous avons mis beaucoup de d’énergie, il sera difficile de sortir de cette équipe, de cette famille qui vient de loin. Nous devons encore être ensemble ce dimanche et quand nous rentrerons à la maison nous réaliserons à quel point nous devons être fiers des efforts de nombreuses personnes derrière nous.

Sénateurs



“Un mélange de sensations, nous sommes venus pour l’or mais cela n’a pas pu être le cas et avec le temps et les jours, lorsque nous reviendrons en Espagne, nous valoriserons cet argent comme il le mérite. Il est très difficile d’arriver ici et nous devons reste avec ça et avec le grand groupe que nous avons formé depuis le premier jour jusqu’à aujourd’hui. Nous avons bouclé le cercle des catégories inférieures de l’équipe nationale, cela aurait été mieux avec l’or, mais c’est comme ça le football. Contre la Côte d’Ivoire et le Japon, nous avons pu gagner ce temps supplémentaire, aujourd’hui c’était l’inverse et il faut valoriser l’argent, qui est bien plus que le bronze.”

Le deuxième but du Brésil

“C’est un jeu dans lequel je pense que nous prenons un corner et ils nous attrapent contre, Malcolm m’a gagné et nous n’avons pas eu beaucoup plus d’options. C’était un match très disputé dans lequel tout aurait pu arriver. La meilleure chose aurait été ont été pour que cela se règle aux tirs au but et le football ne nous a pas rendu ce que nous avons donné. »

Parler à des collègues



“J’étais vraiment désolé pour le groupe car nous avons fait un travail phénoménal. Nous avons eu deux joueurs blessés comme Óscar et Dani qui ont essayé de récupérer leurs kinés et le médecin jusqu’à la fin, nous avons passé 40 jours de concentration au cours desquels nous avons créé des liens incroyables et je vous ai dit que maintenant il sera difficile d’accéder à nos clubs et de réaliser ce que nous avons créé ici, j’aimerais que nous soyons ici plus de temps pour les apprécier et le temps que nous avons, nous devons en profiter pour en profiter cette expérience olympique et rentrer à la maison avec le sentiment d’avoir tout donné pour ce pays et d’avoir obtenu cette médaille qui coûte un monde.”

Côté droit

“Ce n’est pas un nouveau poste parce que j’ai aussi joué à Grenade, prêt à aider l’équipe dans tout ce qu’il me touche, c’est ce qui doit être fait dans le cours et être à la disposition de l’entraîneur pour tout ce qu’il touche. J’aime ce que j’aime, c’est jouer au football, aujourd’hui nous n’étions pas bons, mais contre le Japon et la Côte d’Ivoire, nous l’avons fait.

Retour à Madrid



“Mardi, nous sommes à Valdebebas et changeons la puce du mode sélection au mode Real Madrid.”

village olympique



“Cela a été compliqué parce que nous pouvions à peine nous réunir avec des athlètes, j’ai rencontré Gómez Noya qui m’a rendu très excité et c’est quelque chose de difficile à assimiler, beaucoup d’émotions en peu de temps. Au fil du temps, nous apprécierons tout mieux que maintenant, que nous partons avec un sentiment un peu doux-amer.”