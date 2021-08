Football | Jeux Olympiques : Vallejo : « Nous avons une occasion unique de profiter de »

Le capitaine de l’équipe espagnole, Jésus Vallejo, a analysé la victoire de Espagne et le passage à la finale.

Sensations “C’est un jour pour être très heureux et heureux, depuis 2018, nous nous qualifions pour le Championnat d’Europe, puis nous traversons des difficultés et ce n’est pas facile d’arriver ici. Les personnes qui sont sur le banc ou celles qui sont restées dans le stands. des coéquipiers qui ont aidé au classement. Nous avons déjà les médailles mais nous ne sommes pas satisfaits de cela, nous voulons nous battre pour l’or et c’est ce que nous voulons faire. Nous avons encore une journée de récupération pour affronter cela finale comme elle le mérite.”

Côté: “Quand je suis sur le banc, j’aime être prêt à sortir pour jouer, je me prépare de la même manière et cela me permet de sortir facilement. J’aime la touche, j’ai joué pour Grenade et d’autres clubs , ils exigent des choses différentes de votre part mais j’aime jouer au football où qu’il soit, être dans cette sélection d’arrière latéral, d’arrière central ou tout ce qu’il faut”.

Podium olympique: “Desde que me enteré de que llegando a las semifinales de un Europeo podía jugar unos Juegos Olímpicos lo he soñado muchas veces y me alegro mucho de conseguir lo con estos compañeros, que muchos nos conocemos desde hace mucho tiempo. lo hace más especial todavía , las decisiones de mi carrera en estos últimos años han ido a esto, a poder jugar unos Juegos olímpicos. En el fútbol es algo único, será difícil repetir, tenemos una oportunidad única por aprovechar y tenemos mucho ganado en la final si seguimos siendo un équipe”.