Football | Jeux Olympiques : Yokohama, un arrêt obligatoire pour Vallejo

Quatre ans plus tard Jésus Vallejo Il est tombé sur la feuille qu’il avait marquée en rouge sur le calendrier. Depuis la phase de qualification pour le Européen de moins de 21 ans, le défenseur central aragonais a concentré toute sa carrière sur le match d’aujourd’hui. contester le Jeux olympiques Cela a été un objectif principal et le voilà, en train de se battre pour monter sur la plus haute marche du podium.

Ce chemin a connu plusieurs phases. Le premier a duré jusqu’au tournoi des moins de 21 ans en Italie en 2019. Le défenseur espagnol savait que ce n’est qu’en étant demi-finaliste de ce championnat qu’il pourrait avoir une place dans la nomination de Tokyo et a mené une défense qui a fini par être la clé du titre continental.

En tant que champion de L’Europe  essayé de trouver plus de minutes en dehors du Real Madrid avec l’idée de continuer à progresser dans sa carrière et d’avoir une place sur une liste pour le Jeux olympiques que ça allait être très cher. Le niveau de la défense espagnole a considérablement augmenté au fil des années et il n’a pas été facile d’entrer.

Le premier arrêt était Wolverhampton, mais ça n’a pas marché. Une expérience qui dura cinq mois que Jésus voulut mettre fin au plus vite lorsqu’il vit que le train pouvait lui échapper pour Tokyo. Aucune opportunité de jouer pour l’équipe anglaise et six mois avant l’événement olympique (il n’y avait toujours pas de pandémie), Vallejo changé la localité anglaise pour grenade. Avoir des minutes, grandir en tant que footballeur et quoi Luis de la Fuente pouvoir le voir jouer chaque week-end a été la clé de sa décision.

Et la première saison dans la cité nasride s’est si bien passée que Vallejo décidé de poursuivre une campagne de plus. Les Jeux avait été reporté et je ne pouvais pas penser à un meilleur endroit que grenade de continuer à montrer qu’il avait un trou dans l’équipe olympique.

Capitaine d’équipe, aimé de toute l’équipe, respecté des entraîneurs et chargé d’élever le niveau européen Moins de 21 ans et moins de 19 ans que cette génération a atteint, Jésus Vallejo face à l’expérience de votre vie aujourd’hui. Il arrive à une destination qui a conditionné les quatre dernières années de sa vie.