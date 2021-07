Football | Jeux Olympiques : Zubimendi : “On va attraper la touche avec le ballon et dans les matchs suivants on le verra”

Déjà couplé à cent pour cent au calendrier japonais et avec le psoas hors de tout danger, Martín Zubimendi (Saint-Sébastien, 1999) affronte ce dimanche l’Australie. Le San Sebastian vise à être le nouveau phare de l’équipe espagnole, mais il fréquente d’abord MARCA depuis l’hôtel de concentration de Sapporo.

Comment vont tes problèmes physiques Aujourd’hui avec de bonnes sensations après avoir fait l’entraînement d’avant-match. Ne pas avoir joué au jeu précédent par précaution s’est avéré utile. J’ai vu que peut-être mon psoas pouvait se compliquer et je ne voudrais pas causer de gêne tout au long du tournoi depuis le début. Nous avons décidé de nous reposer et de nous porter bien pour les prochains. Avez-vous déjà critiqué le match contre l’Egypte ? La cravate n’est pas un drame non plus. C’est vrai qu’à la fin du jeu peut-être les sensations étaient-elles pires qu’elles ne l’étaient en réalité car on a effectivement vu la vidéo et l’avare nous a déjà appris des choses qui ont été mal faites mais aussi des choses que l’on a bien faites. Après avoir étudié l’Égypte, on nous a dit qu’elle faisait des transitions très rapides et directes et à cet égard, par exemple, nous étions très bons à chaque surveillance. Dans la concentration ils n’arrêtent pas de souligner que l’équipe va aller plus loin, ils nous avaient déjà prévenus du décalage horaire, que cela allait nous coûter le sommeil et tout ça. Au début, la vérité est que je n’y ai pas prêté beaucoup d’attention parce que je pensais que je n’allais pas avoir de problèmes mais je l’ai remarqué à la fin. Surtout les premières nuits où je me levais toutes les deux à trois, que je dors bien. À cet égard, l’adaptation a été plus longue que la normale et nous irons plus loin. Pour pratiquer votre football, ils ont besoin de la meilleure condition physique possible.Notre priorité est d’avoir le ballon, mais contre des adversaires avec un football plus direct, nous devons être avec étincelle pour les annuler. De nombreuses équipes ont remporté ce type de championnat après avoir fait match nul ou perdu lors des débuts. Nous avons commenté et rappelé qu’à d’autres occasions, ils ont commencé par des tirages au sort. La confiance est maintenant beaucoup plus élevée, vraiment. Le tirage au sort nous a plus activés car on pense qu’on va voir si ça nous complique, mais si on le prend bien je pense que ce sera positif.

Comment va l’équipe après les blessures d’Óscar et de Dani ?C’est vraiment dommage. Nous travaillons ensemble depuis trois semaines, je ne connaissais pas Dani mais je l’ai déjà pris en affection et je savais à quel point il était motivé pour ce tournoi et qu’à la minute 30 il vous arrive quelque chose comme ça, c’est dommage. Je pense que la chose Oscar est en l’absence de preuves, mais il semble que c’est encore un peu plus doux. Qu’est-ce que ça fait de jouer avec autant de joueurs ? L’un des objectifs de venir ici était de rencontrer de nouvelles personnes et d’élever un peu le niveau du sub 21 dans lequel j’étais concentré et d’être avec des coéquipiers qui jouent l’absolu et sont même démarreurs là-bas. Cela m’a davantage motivé à venir profiter de tout cela. Qu’est-ce que ça fait de partager l’équipe nationale avec Mikel Merino et Mikel Oyarzabal, ce sont des compagnons et presque des amis. Les avoir ici dans des rallyes aussi longs et des moments ennuyeux est bon pour moi et pour eux. Mentalement à propos de tout. Il semble que dans l’hôtel ils marquent l’homme.Oui, les japonais sont très structurés et tout ce qui va au-delà de ce qu’ils attendent, ils le prennent comme quelque chose de très agressif. J’imagine que ça doit être comme ça. Vous êtes l’un des joueurs les plus fiables de Luis. Je l’ai toujours dit, dès le premier jour où je suis venu, il m’a très bien traité et au fur et à mesure que je viens, j’ai remarqué de plus en plus de confiance. Venir ici avec Luis comme entraîneur est une joie.

On parle de l’option de jouer avec un attaquant plus pur, comment voyez-vous ce changement dans le système ? le faire très bien, il est très intelligent et s’adapte très bien à toutes les situations. Mieux que Luis, personne ne le connaît comme attaquant, c’est lui qui l’a utilisé là-bas en Europe. Si vous le mettez là c’est parce que vous savez ce qu’il peut donner. Quelle est la marge d’amélioration de cette équipe ? Elle est très grande, bien que dans le jeu l’autre jour nous étions bons défensivement, en attaque nous manquions un peu plus de précision, ce qui dans cette équipe normale serait inutile et l’autre jour pour attaquer défenses de cinq et avec si peu d’espaces c’était nécessaire. Le toucher avec le ballon on le prendra et dans les matchs suivants je pense que ça se verra. Ils disent que l’équipe ira plus loin et que les meilleurs seront vus en quarts de finale. Espérons que ce soit le cas, aller plus loin, c’est ce qui va se passer, même si tout peut arriver lors des tours de qualification, les sensations vont être bonnes et nous serons très proches de la victoire. Comment vivent ces Jeux rares ? Vous suivez les sports ?Personnellement, je ne ressens pas beaucoup les Jeux non plus, j’imagine que tant que nous n’arriverons pas à la Villa et que nous ne verrons pas le bar de la plage qu’ils ont installé, nous ne le ressentirons pas tellement. Mais nous avons vu que nous avons déjà remporté une médaille. Peut-être que jusqu’à ce que nous arrivions à Tokyo ce ne sera pas si spécial. Avez-vous hâte d’arriver à la Villa? Oui, pour voir un peu l’ambiance.