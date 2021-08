Football | JO : Dani Ceballos : “On manque de physique et de jambes”

La défaite de l’Espagne face au Brésil à la fin de la Jeux olympiques a laissé de nombreux noms propres à l’intérieur du champ, mais aussi à l’extérieur, comme c’est le cas avec Dani Ceballos. Son nom est l’un des protagonistes depuis le début du séjour de l’équipe espagnole à Tokyo, pour son entorse à la cheville lors du match contre l’Egypte. En effet, le footballeur andalou se sent « foutu » d’avoir eu de la malchance avec sa blessure et de ne pas avoir participé aux matchs.

“Le tournoi a très mal commencé pour moi. Au fil des jours, j’ai vu des collègues avec une illusion incroyable. J’assumais mon rôle d’acclamation depuis les tribunes. J’aurais aimé finir avec une médaille d’or mais Nous allons évaluer cet argent au fil du temps que maintenant. Maintenant, nous ne sommes pas au courant. “Après le match et dans une finale olympique, tout le monde veut l’or, mais le milieu de terrain veut donner de la valeur à la médaille obtenue pour l’Espagne.

j’aurais aimé finir avec une médaille d’or Dani Ceballos

“Nous avons vu deux équipes très égales, jusqu’au 110, ils ont signé le match nul et vont aux tirs au but. Le tournoi n’est pas habituel à l’époque, on manque de physique et de jambes pour se donner à 100%. Il n’y a pas d’excuseDevant il y avait une très bonne équipe qui s’ils ont gagné c’est parce qu’ils ont fait plus de mérites, il est temps de les féliciter“.

Récupérer de la cheville en pensant à l’avenir

Il a également parlé de sa cheville meurtrie, Ceballos Il a pu confirmer qu’il va “meilleur”, mais qu’il doit récupérer”car une très longue saison arrivea ». De la même manière, il a eu le temps d’éviter une question sur son avenir : « J’ai dit haut et fort ce que je voulais. Maintenant, je me concentre sur la récupération, qui est la chose la plus importante. »

J’ai dit haut et fort ce que je veux Dani Ceballos, sur son avenir

Daniel Ceballos veut réussir au Real Madrid et faites confiance qu’avec Carlo Ancelotti retrouvez les sentiments dans l’équipe blanche : “Ancelotti et Zidane sont des entraîneurs très différents. Avec Zizou j’ai eu l’opportunité de m’entraîner avec lui, jouer à des jeux. Je n’ai pas encore rencontré Carletto. J’ai suivi Everton en Premier League et ils ont très bien joué, avec vos milieux de terrain. Il aimait jouer au ballon. Je pense que je peux m’intégrer dans votre système.”

L’image des joueurs espagnols à la fin du match était sombre et extrêmement fatiguée. Selon l’Utrera “il y avait un très grand vide”. “C’était difficile de soulever ces gars, j’ai plus d’expérience vu mon âge et je le disais aux plus jeunes : tu les vois et ça fait mal parce qu’ils ont tout donné, 100% encore plus. Je n’avais pas d’autre choix que de tirer un peu la voiture. Cette génération méritait l’or Mais le plus important est que ce groupe de joueurs va gagner des tournois majeurs. Nous allons gagner des coupes d’Europe et des coupes du monde. “