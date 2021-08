Football | JO : la Suède résiste et rencontre le Canada en finale

in

Suède survécu à la supériorité avec le ballon et les chances de Australie et a profité de sa belle opportunité, dans une indécision lors du départ du gardien Michée Teagan dès le début de la deuxième mi-temps, pour entrer dans sa deuxième finale consécutive de Jeux olympiques, cette fois devant Canada.

L’équipe nord-américaine a battu, également par le minimum et avec souffrance, son voisin du sud et sera la rivale d’un Suède courir après sa première médaille d’or après avoir dû se contenter de l’argent en Rio 2016 en perdant la finale avant Allemagne (2-1).

L’équipe scandinave a encore souffert contre Australie, comme il l’a fait en phase de groupes, mais il a encore gagné, c’est ce qui compte après tout. Les conditions climatiques qui se sont produites dans Yokohama, 29 degrés et 89 pour cent d’humidité à 20h00. Japon ils n’ont pas aidé à en faire un match voyant. De plus, jusqu’à la minute 37, il n’y avait rien de remarquable.

C’est alors que le gardien suédois, joueur de la Atlético de Madrid, Hedvig Lindahl, est sorti avec des doutes pour un ballon divisé et a facilité le tir à Kyah Simon, même si ce n’était pas correct, comme dans le reste de la réunion.

Australie pressé avant d’aller au repos, mais ni l’un ni l’autre Alanna Kennedy avec un tir lointain ni Samantha Kerr en 42 avec un but annulé par un hors-jeu serré dans une faute latérale, ils ont su ouvrir le score. Et ils ont fini par payer.

Dès la reprise du jeu, Filippa Angeldal mettre un centre à la zone à laquelle Teagan il doutait de partir ou non, Blackstenius cru plus que quiconque et forcé le tâtonnement qui Fridolina Rolfo Il a profité de la volée à l’intérieur de la surface pour faire le 0-1 final.

Australie ils ont continué à dominer le ballon, mais ils ont continué à refuser de montrer leur supériorité sur le tableau d’affichage et d’augmenter le rythme. Jusqu’à la minute 74, le plus clair n’est pas arrivé, mais, cette fois sans aucun doute, Lindahl Il s’est imposé sur le coup fort de Stéphanie Catley au premier bâton. Ils ont eu recours à des centres latéraux, mais au-delà de quelques faux départs ils n’ont pas généré de danger.

Dans la minute 90 + 2 la sentence pouvait arriver, mais le but de Kosovare Asllani, footballeur de la Real Madrid, a été annulé pour hors-jeu au début de la pièce. De plus, pour la finale de consolation, l’équipe australienne ne pourra pas compter sur Ellie charpentier, puisqu’il a été expulsé par une entrée avec le temps presque accompli.

Suède va affronter Canada pour l’or le 6 août au stade olympique de Tokyo, tandis que Australie et États-Unis Le bronze se jouera le 5 en Kashima.

Fiche technique:

0 – Australie: Teagan ; Raso (Gielnik, m.84), Carpenter, Kennedy, Catley, Yallop (Polkinghorne, m.69) ; Logarzo (Cooney-Croos, m.69), van Egmond ; Simon (Fowler, m.69), Kerr et Foord (Brock, m.90 + 1).

1 – Suède: Lindahl; Glas, Ilestedt, Bjorn, Eriksson ; Angeldal (Bennison, m.73), Seger ; Jakobsson (Andersson, m.90+1), Asllani, Rolfo ; et Blackstenius (Hurtig, m.94).

But : 0-1, m.46 : Rolfo.

Arbitre: Melissa Borjas (Honduras) expulse Ellie Carpenter (m.90 + 6) d’un rouge direct.

Incidents: Deuxième demi-finale du tournoi de football féminin des Jeux Olympiques de Tokyo disputée au Yokohama Stadium.