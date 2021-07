Football | JO : Naeher évite le ko des Etats-Unis et le Brésil dit au revoir aux tirs au but

in

Sélection de États Unis, grande favorite pour le titre olympique en football féminin, a survécu aux tirs au but contre Pays Bas (2-2; 4-2) pour accéder aux demi-finales de Tokyo 2020, Brésil il a également été licencié pour des peines maximales avant Canada (0-0-3-4), tandis que Australie dépassé en heures supplémentaires Grande Bretagne (4-3) et Suède, actuel finaliste, s’est débarrassé de l’hôte Japon (3-1).

Lundi prochain États Unis va affronter Canada à partir de 17h00 (08h00 GMT) dans la première demi-finale, et Australie à Suède (20h00 / 11h00) dans la seconde.

Le jeu des étoiles et des rayures dans ces derniers n’avait pas donné de très bonnes sensations Jeux. L’actuel champion du monde et quadruple champion olympique, qui en fleuve est tombé avant Suède en quarts de finale aux tirs au but, il a failli dire au revoir prématurément à la compétition olympique contre les rivaux qu’ils ont battus lors de la dernière Coupe du Monde de France 2019.

Mais il a trouvé le salut dans le gardien Alyssa Naeher, des Étoiles rouges de Chicago, qui a envoyé le match en prolongation avec 2-2 après avoir économisé un penalty à la 81e minute au joueur barcelonais Lieke martres, et dans le tir final, il a arrêté les tirs du buteur Vivianne Miedema et de Aniek Nouwen.

Miedème Il avait inscrit un doublé (18 et 54) pour compliquer la vie de l’équipe américaine, qui récupérait le but initial de l’attaquant de la Arsenal par Samantha mewis (m.28) et lynn williams (m.31) puis vivait sur le fil. Mais comme cela arrive dans presque toutes les compétitions principales, les grandes figures finissent par rater un penalty et l’artillerie maximale ‘oranje’, qui a ouvert le tournage, a subi cette malédiction.

Je ne pouvais pas me venger Brésil de sa défaite dans le match pour le bronze du passé Jeux en vue de Canada, avant de succomber au stade de Miyagi aux tirs au but après avoir terminé le match et en prolongation avec un nul 0-0.

Les arrêts de Stéphanie Labbé aux coups de Adresse Oui Rafael certifié le 4-3 final en faveur de l’équipe nord-américaine et enterré à nouveau le rêve de l’équipe dirigée par l’éternel Marthe.

Suède il est déjà à un pas d’atteindre une nouvelle finale. Expiré dans Saitama les hôtes japonais (3-1), qui ont été liquidés en deuxième période avec les buts de Stina blackstenius (m.53) et le madridista Kosovare Asllani, d’une pénalité (m.68).

Japon, qui avait réussi à neutraliser l’objectif initial de Madeleine Eriksson (m.7) au moyen de Mine de Tanaka, ne pouvait pas avec la puissance de l’équipe nordique, qui laisse de très bons sentiments avec la victoire incluse contre États Unis, et maintenant il affrontera en demi-finale Australie, qu’ils ont battu en phase de groupes 4-2.

Le ‘Mathilde‘, qui visent leur premier podium olympique, surpris en Kashima à l’ensemble de Grande Bretagne, qu’ils ont battu 4-3 après prolongation, qu’ils ont atteint grâce à un dernier but de Sam Kerr.

Australie avancé en première mi-temps avec un but de Alanna Kennedy, mais un doublet de Ellen blanc semblait se rapprocher de Grande Bretagne à la demi-finale. Cependant, Kerr, juste avant la fin, il a évité la défaite des océaniques.

Dans le prolongement, déversoir caroline raté un penalty (m.101) pour les Britanniques et juste après Marie Fowler (m.103) et la sienne Kerr (m.106) a placé un marqueur déjà inaccessible, bien que blanche mis de nouveau piquant avec le troisième but de son compte, mais n’a pu empêcher le triomphe de Australie.