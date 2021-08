Football | JO : Oyarzabal : “Avec le penalty j’étais calme, je savais ce que j’allais faire”

Mikel Oyarzabal passé en revue les nouvelles de l’équipe espagnole après avoir réalisé le passage en demi-finale de la Jeux olympiques.

Condition physique de l’équipe : “Aujourd’hui est un jour où nous sommes heureux mais fatigués après l’effort d’hier. L’équipe s’est battue jusqu’au bout, mais émotionnellement elle est impatiente et c’est plus important que le physique. Maintenant, nous devons préparer le match de demain avec encore plus d’enthousiasme”.

Chiffre neuf: “C’est à mon tour de jouer en tant que neuf de départ mais nous sommes tous importants, celui qui joue est à la hauteur et Rafa et moi, nous sommes différents avec leurs meilleures et pires choses, mais nous sommes tous là pour aider. joue sait qu’il aura un partenaire à côté pour l’aider et le coach décide. C’est l’affaire de tous plus le staff technique et nous allons dans le même sens.

Peine: “J’étais calme, je savais ce que j’allais faire, à l’entraînement et surtout en avant-match sont des choses que l’on s’entraîne même si ensuite les choses peuvent se passer différemment. J’avais une idée claire et la confiance de mes coéquipiers et du coach . la chance s’est bien passée. ”

Méthode de pénalité: “Normalement, vous essayez de prendre une routine, de mettre le ballon de la même manière, de prendre toujours la même course pour entrer dans votre bulle et d’avoir cette concentration et cette confiance. Ensuite, vous attendez que le gardien de but voie ce qu’il décide, mais dans d’autres faites confiance en tirant une accélération de la course, car les gardiens savent parfois ce que vous allez faire. Hier, j’ai pensé une chose et peut-être qu’à l’avenir j’en penserai une autre”.

État physique: “Comme tu dis, c’est vrai que dans la dernière ligne droite de la saison, de la finale de la Coupe à la fin du championnat, la fatigue était perceptible, mais je me sens aussi bien, dans ces matches physiquement j’arrive bien, avec des jours meilleurs ou pires. Mes jambes me répondent et je veux continuer comme ça. Les jours que nous avons eu entre la Ligue et l’Euro et entre l’Euro et les Jeux étaient bons pour moi mentalement et maintenant j’essaie d’accumuler des minutes qui est un bon moyen d’arriver le mieux possible au début de la ligue.”

Jouer avec un autre attaquant ou pas: “Je suis pour ce que le coach me demande, à ce stade et à ce niveau, nous sommes prêts à faire ce que le coach nous demande. Ce n’est pas le poste dans lequel j’ai joué le plus de matchs, mais j’ai joué ici au Real et certains Une fois dans l’Euro sous 21 ou avec l’absolu. Je suis pour ce que l’entraîneur considère et mes coéquipiers et moi avons l’idée de nous entraider”.