Football | JO : Pau Torres : “Une finale contre le Brésil donne encore plus de cache”

JO : Pau Torres : "Une finale contre le Brésil donne encore plus de cache"

Depuis bien avant Pau Torres (Villarreal, 1997) passera par Malaga je parlais déjà Luis de la Fuente du bijou qui avait le jaune serti en carrière. “Il va être un défenseur central de haut niveau”, a déclaré l’entraîneur U21 d’un joueur qui lui a donné raison. Maintenant, après avoir traversé l’Absolu, il est devenu un pilier fondamental de Espagne. S’il maintient le niveau dont il a fait preuve, il ne fait aucun doute que l’équipe espagnole peut mettre un pied sur la plus haute marche du podium. Il ne reste plus que la finale, comment allez-vous, heureux d’avoir franchi la première étape qui était d’être en finale et de décrocher une médaille. Désireux d’affronter le Brésil. On les évite en quarts de finale pour atteindre la finale plus facilement et en voulant qu’ils arrivent. La route a-t-elle été plus difficile que prévu ? Les matchs ont été ajustés, on a commencé par une égalité dans le groupe qui oblige à gagner les suivants et c’est une compétition dans laquelle il y a très peu de jours de repos. Il faut être très préparé physiquement et mentalement et tirer le meilleur d’un match sur l’autre. Est-ce que le tournant en Côte d’Ivoire ? Il était clair que si cette situation de match nul et de prolongation ne s’était pas produite, nous ne serions pas là, mais c’est le football. Il faut jouer les 90 minutes, à n’importe quelle minute tout peut arriver et c’est comme ça que ça a été démontré. Nous méritons d’être dans cette finale, nous avons fait du bon travail en termes de jeu pendant le championnat et nous affrontons une équipe très puissante qui mérite également d’être ici. Que pensez-vous d’Eric ?Avec beaucoup de confiance dès le premier jour. J’ai une très bonne relation avec Eric sur le terrain et cela nous aide à nous entendre et à mieux comprendre certaines situations sur le terrain. Nous sommes très à l’aise ensemble et je suis fier de partager cela avec lui. C’est une expérience dont nous nous souviendrons tout au long de notre vie. Cela a-t-il été bon pour vous de passer autant de temps ensemble dans l’absolu pour mieux performer maintenant ?Être avec l’absolu vous donne quelques concepts et une connaissance d’être sur le terrain que lorsque nous venons ici, nous nous sentons plus à l’aise. Evidemment le niveau du Championnat d’Europe est plus exigeant. Ici, Santi et le coach, mais surtout Santi qui s’occupe de la partie défensive, ils nous demandent des choses précises et nous avons su nous adapter facilement. Eux et nous sommes heureux.

Est-ce que gagner l’or enlèverait l’épine de l’Euro ?Nous aurions aimé être dans cette finale et voir ce qui se serait passé contre l’Angleterre, nous avions joué un grand rôle dans l’Euro et c’était le moment où nous nous sentions tous le mieux. Les pénalités que nous avons été classées un jour nous ont laissé de côté. Nous avons la possibilité d’obtenir l’or et de terminer l’été avec le meilleur goût possible dans la bouche. Cela nous rassure en sachant que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour passer un bon été. Même quand j’étais à l’école, j’ai joué autant de jeux en un an. Entre certaines compétitions et d’autres, j’ai joué à beaucoup de jeux, mais c’est une bonne chose. Ça veut dire que les blessures me respectent, le travail se passe bien et les techniciens comptent sur moi. Je suis reconnaissant à chacun d’entre eux de m’avoir donné l’opportunité de jouer autant de minutes et de m’avoir donné autant d’expériences. Tout ce qui joue au football est bon, bienvenue. Quelle année 2021. Oui, j’ai encore besoin de mettre un peu de cerise sur le gâteau, j’ai deux finales devant moi dans une semaine et je veux gagner les deux. Comment garder son calme après avoir enchaîné l’Eurocup et les Jeux ?Nous essayons de le porter de la meilleure des manières. Nous savons ce que nous faisions et que ça allait être un long rallye si nous arrivions au bout. Entre une compétition et l’autre, nous avons eu trois ou quatre jours qui étaient vitaux et nécessaires pour se ressourcer et être en famille. Est-ce la finale rêvée ?Une finale contre le Brésil donne encore plus de cachet si on est capable de gagner. Ils ont un groupe de personnes qui jouent en Europe et ils se sont avérés supérieurs à leurs rivaux. Nous allons mesurer les meilleurs modèles. J’espère que nous serons au niveau de la finale. Villarreal a-t-il peur qu’ils viennent pour vous ? Rassurez-vous, vous connaissez l’envie et l’enthousiasme que j’ai d’être en Supercoupe. La saison est passionnante avec la Ligue des champions, qui est un défi que nous voulons relever et voir jusqu’où nous pouvons aller.