Football : la I-League suspendue pendant au moins une semaine après que huit joueurs ont été testés positifs au Covid-19

La I-League a été suspendue mercredi pendant au moins une semaine après que COVID-19 a violé sa bio-bulle alors que huit joueurs et trois officiels ont été testés positifs pour le virus redouté.

Cinq joueurs et trois officiels de l’équipe du Real Kashmir FC, un joueur chacun du Mohammedan Sporting, les débutants du Sreenidi Deccan FC et de l’Aizawl FC sont revenus positifs lors des tests effectués mardi.

« La prochaine ronde de matches (les 30 et 31 décembre) sera reprogrammée. Nous examinerons la situation le 4 janvier », a déclaré le président de la I-League, Subrata Dutta, au PTI après une réunion d’urgence. Les matchs du premier tour se sont joués dimanche et lundi tandis que les matchs du troisième tour sont prévus les 4 et 5 janvier.

Sreenidi, Mohammedan Sporting, NEROCA et Aizawl FC ont des matchs prévus jeudi tandis que RKFC a un match vendredi. Tous ces matchs du second tour se joueront désormais plus tard.

Aucun match n’était prévu mercredi.

Selon des sources de la Fédération indienne de football (AIFF), il est peu probable que les matchs du 4 janvier soient joués, mais il est possible que les matchs du 5 janvier aient lieu si aucun autre cas positif n’apparaît.

Tous les joueurs testés positifs ont déjà été isolés grâce à la surveillance de l’AIFF et à l’organisation de consultations médicales régulières ultérieures, selon un communiqué de la I-League.

L’épidémie s’est produite à l’hôtel Novotel, l’une des trois bio-bulles, mise en place par les organisateurs de la Ligue de football qui a débuté dimanche.

Outre RKFC, Sreenidi Deccan et Mohammedan Sporting, les trois autres équipes séjournant à l’hôtel Novotel sont Rajasthan United, Aizawl FC et NEROCA.

Dutta a présidé la réunion virtuelle d’urgence du comité de la ligue pour prendre une décision sur la poursuite ou la suspension de la ligue.

« Le comité a décidé à l’unanimité de reporter les matchs de la Hero I-League 2021-22 pour le prochain tour qui était prévu les 30 et 31 décembre 2021 », indique le communiqué de la ligue.

« La Ligue examinera la situation une fois que tous les résultats des tests seront connus le 4 janvier 2022 et parviendra à un consensus par la suite, y compris les matchs du prochain tour les 4 et 5 janvier. » Il a déclaré que tous les joueurs, le personnel et les arbitres ont été testés mercredi. Ils seront à nouveau testés les 1er et 3 janvier.

Le comité de la I-League a déclaré avoir pris en considération les conseils du Dr Harsh Mahajan, membre du comité médical du sport de l’AIFF, « d’adhérer aux paramètres médicaux et d’aller de l’avant ensemble sans faire de compromis sur la santé des joueurs, ce qui est essentiel. importance primordiale. » « Dr. Mahajan, a informé qu’il doit y avoir un minimum de contact entre tous pendant les 5 à 7 prochains jours, car des études indiquent que les variantes Delta et Omicron peuvent être transmises à d’autres corps humains au cours de la période. Plus tôt dans la journée, le PDG de la I-League, Sunando Dhar, avait confirmé l’épidémie de COVID et déclaré que la sécurité des joueurs et des officiels était d’une importance primordiale.

Treize équipes s’affrontent cette année dans la I-League sur trois sites : le Mohun Bagan Ground à Kolkata, le stade Kalyani à Kalyani et le stade Naihati à Naihati.

Le propriétaire du RKFC, Sandeep Chattoo, a admis que certains des joueurs de son équipe avaient été testés positifs, bien qu’il n’ait pas précisé combien et qui.

« Oui, le RKFC a également quelques cas positifs, des joueurs de toutes (six) équipes sont suspectés (de COVID-19) », a-t-il déclaré.

« Il y a eu une série de tests le 21 décembre et tous mes joueurs étaient négatifs. Ces derniers tests ont été effectués hier. Tous les joueurs et officiels ont été tenus de rester en quarantaine pendant six jours dans leurs hôtels respectifs après leur arrivée de leurs bases. Ils devaient être testés deux fois au cours de ces six jours.

Conformément aux protocoles établis pour la ligue, toute personne testée positive sera isolée à différents étages de l’hôtel et devra avoir trois résultats de test négatifs consécutifs avant de rejoindre les coéquipiers.

Dhar avait précédemment déclaré que tous les joueurs participant à la I-League devront être entièrement vaccinés, à l’exception des joueurs U-18 et de ceux qui se sont récemment remis de l’infection au COVID-19.

Les joueurs U-18 et ceux qui n’ont pas reçu leur jab en raison de la récente récupération de COVID-19 devront subir des tests plus fréquents pendant le tournoi que les joueurs vaccinés.

« Si les joueurs entièrement vaccinés subissent des tests tous les 5 à 6 jours, ils (les joueurs U-18 et les joueurs récemment récupérés) seront testés tous les 3 à 4 jours », avait-il déclaré.

La I-League de la saison dernière, qui a réuni 11 équipes, s’est également déroulée dans un environnement bio-sécurisé à Kolkata et Kalyani, et six cas de COVID-19 ont alors été signalés.

