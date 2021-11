Football Manager 2022, It Takes Two, plus à venir sur Xbox Game Pass en novembre

Microsoft a annoncé le premier lot de titres à venir sur Xbox Game Pass ce mois-ci.

Comme vous le savez déjà, novembre voit la sortie de Minecraft pour PC via Game Pass. Sorti hier, il se présente sous forme de bundle avec les éditions Java et Bedrock du jeu.

Un autre titre à venir en novembre dont nous vous avons déjà parlé est GTA : San Andreas – L’édition définitive. Il arrive sur le service le onzième et propose des « mises à niveau globales » et des améliorations de gameplay modernes tout en conservant une apparence et une sensation classiques.

Et, bien sûr, l’une des grosses sorties du mois, Forza Horizon 5, arrive le premier jour sur Xbox Game Pass le 9 novembre.

Les autres titres à venir sur le service ce mois-ci incluent It Takes Two, Kill It with Fire, Football Manager 2022 et One Step from Eden.

Il faut être deux sera disponible pour le cloud, la console et le PC le 4 novembre pour les détenteurs de Xbox Game Pass pour PC et Ultimate via la liste de lecture. Football Manager 2022 : édition Xbox sera disponible le 9 novembre pour le cloud, la console et le PC.

Sorti hier, Déballage est désormais disponible pour le cloud, la console et le PC en tant que titre du premier jour. Dans ce casse-tête, vous découvrirez un personnage à travers une variété de mouvements lors du déballage. Cela met en place une histoire à travers des objets quotidiens et sentimentaux rencontrés lorsque vous décorez et organisez votre nouvel espace.

Sortie demain, le 4 novembre pour le cloud, la console et le PC, Tuez-le avec le feu vous trouve en train de chasser des araignées et de causer des dégâts dans le processus. Le jeu propose un arsenal d' »armes de plus en plus excessives » à utiliser lorsque vous traquez des araignées à travers les banlieues et brûlez tout sur votre passage.

Deck-building et jeu d’action en temps réel Un pas d’Eden devient disponible sur console et PC le 11 novembre. Doté d’éléments de type voyou, le jeu vous offre une chance de « frayer un chemin de miséricorde ou de destruction ». Vous pouvez le faire seul ou avec un ami en coopération pendant que vous lancez de puissants sorts à la volée, combattez des ennemis en évolution et collectez des artefacts qui changent la donne.

Avec les nouveaux titres, un lot de jeux quitte le service, mais vous avez encore le temps de les essayer avant qu’ils ne disparaissent.

Assurez-vous donc de télécharger et de jouer à Final Fantasy 8 HD, Planet Coaster, Star Renegades, Streets of Rogue, The Gardens Between ou River City Girls avant le 15 novembre.