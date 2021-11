Football Manager 2022 Touch est maintenant disponible sur Nintendo Switch

Image : Sega / Sports interactifs

Si vous vous êtes déjà imaginé être un entraîneur de football, alors vous ne pouvez pas dépasser la série du même nom.

Parallèlement à la dernière expérience principale, Sega et Sports Interactive ont également publié Football Manager 2022 Touch – la dernière version portable du titre pour Nintendo Switch et appareils mobiles.

Cette nouvelle version du jeu comprend une « fonctionnalité de manette Nintendo Switch révisée » et une interface utilisateur améliorée – pour vous aider à vous concentrer sur les parties les plus essentielles de la gestion, des tactiques et des transferts.

Parmi les autres nouveautés de cette saison, citons un nouveau Data Hub, qui rassemble toutes les analyses de jeu de votre équipe en un seul endroit et est alimenté par les statistiques utilisées par les vrais clubs. Il y a également une « authenticité de match » accrue – y compris un moteur d’animation remodelé et d’autres améliorations comme un système de pressage amélioré. Les médias seront désormais également plus « réactifs » – vous permettant d’avoir une équipe plus heureuse.

Il y a apparemment « beaucoup plus de fonctionnalités » – grandes et petites, que les joueurs peuvent découvrir tout au long du jeu. Et la dernière itération comprend 123 ligues de 53 des plus grandes nations de football du monde.

Images : Sega / Sports interactifs

Football Manager 2022 Touch est maintenant disponible et vous coûtera 39,99 $ / 29,99 £ et la taille du fichier est d’environ 3,8 Go. Pour plus d’informations, consultez la page du jeu Switch eShop.