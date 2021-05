Football news EN DIRECT: D’autres manifestations de Manchester United sont prévues, le chef de Liverpool rencontrera le groupe de supporters au milieu de la fureur de la Super League européenne alors que la Premier League envisage de tuer les futurs comploteurs

Il y a eu des scènes extraordinaires à Old Trafford dimanche alors que les manifestations ont entraîné le report du match de Manchester United contre Liverpool.

Des milliers de personnes se sont rassemblées au stade United pour protester contre les propriétaires du club, la famille Glazer, à la suite des propositions ratées de la Super League européenne.

Mais cela est devenu moche lorsque certains ont pénétré de force dans le stade et sur le terrain, alors qu’il y avait des affrontements avec la police, avec deux policiers blessés.

Nous vous apporterons toutes les dernières réactions et retombées à ce sujet, ainsi que toutes les principales nouvelles sportives tout au long de la journée.

Titres:

Simon Jordan s’en prend aux experts “ irresponsables ” pour avoir tenté de justifier les manifestations de fans d’Old Trafford et qualifie la légende de Manchester United Gary Neville de “ hypocrite ” face aux critiques de Glazers Un policier reçoit un “ traitement d’urgence à l’hôpital ” avec “ une coupure importante au visage ” comme Old Les manifestations de Trafford des fans de Manchester United sont condamnées.Un manifestant de Manchester United dit à ses autres fans “ ne dégrade pas le club ” et encourage les supporters à frapper les propriétaires dans la poche s’ils veulent que les Glazers sortent du fan de Man United et de l’hôte de talkSPORT lors des manifestations d’Old Trafford avec Glazers blâmés Roy Keane “ échangerait Paul Pogba pour Jack Grealish demain ” alors qu’il exhorte Manchester United à signer la star d’Aston Villa et l’attaquant de Tottenham Harry Kane cet été Gary Neville appelle à “ retirer le pouvoir ” à Joel Glazer et aux propriétaires d’autres “ six grands ” ‘clubs alors que la légende de Manchester United réagit aux fans qui prennent d’assaut Old Trafford lorsque Man United vs Liverpool pourrait être rejoué avec le 16 mai une date possible en tant que Red Devils sans Susceptible d’être frappé d’une déduction de points pour le report de la Premier League