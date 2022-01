Football Twitter a adoré le blouson aviateur de Nick Saban

Nick Saban s’est présenté à Indianapolis pour le match de championnat national des éliminatoires de football universitaire de lundi et a fait une déclaration accrocheuse avant d’ouvrir la bouche. Une déclaration de mode.

Vendredi, l’entraîneur de football de l’Alabama – qui a déjà un record AP Poll de sept titres nationaux sur son CV et entraîne son huitième contre la Géorgie – est sorti de l’avion pour Indy vêtu d’un élégant blouson en cuir marron au look rétro.

Même si sa veste n’était probablement pas la plus chaude – le Tuscaloosa News a rapporté qu’il faisait environ 18 degrés lorsque le vol a atterri – Saban avait l’air fantastique dedans. Naturellement, les fans de football universitaire ont adoré, et beaucoup ont prédit que son look d’après-vol se traduirait par une victoire massive sur les Bulldogs et le deuxième titre national consécutif du Crimson Tide.

Et, selon la fille de Saban, Kristen Saban Setas, sur Instagram, l’entraîneur-chef a cette veste depuis 30 ans.

Il s’avère donc que c’est en fait un look old-school. Et voici comment Twitter du football universitaire – et certains joueurs de l’Alabama – y ont réagi.

Certains joueurs de l’Alabama ont également fait l’éloge de la mode de Saban.