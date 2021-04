FOOTBALLCAN 2041 OU COMMENT SERA LE FOOTBALL DU FUTUR

13/04/2021 à 00:24 CEST

BANCO SANTANDER ET MICROSOFT SE JOIGNENT POUR LANCER CETTE INITIATIVE, VISANT À DÉVELOPPER DES TECHNOLOGIES POUR PROMOUVOIR LE FOOTBALL COMME MOTEUR DE PROGRÈS ET DE CHANGEMENT SOCIALSi au début du XXIe siècle, quelqu’un avait parlé, par exemple, arbitrage vidéo dans le football, ils l’auraient traité de fou. Cependant, il est devenu clair que ce sport peut également évoluer et s’adapter à des temps changeants. Les progrès technologiques et numériques ont permis aujourd’hui à cette modalité d’être un peu plus juste grâce à l’arbitre assistant vidéo (VAR, dans son acronyme en anglais). Cependant, il reste des défis à relever et des opportunités d’amélioration pour le sport le plus célèbre de la planète.

Dans cette ligne, ils travaillent deux des entreprises les plus importantes au monde, Banco Santander et Global Sports Innovation Center propulsé par Microsoft. Dans le but d’avoir un impact positif sur la société à travers le football, l’entité présidée par Ana Botín, avec l’aide de la société américaine, a lancé FootballCan 2041, une initiative qui vise à promouvoir des solutions innovantes pour améliorer ce sport à travers trois axes: inclusion, diversité et durabilité.

«Nous ne savons pas à quoi ressemblera le football du futur, mais nous savons comment nous voulons qu’il soit & rdquor;, est la devise que reçoit FootballCan 2041. C’est un concours dans lequel toutes les start-ups et entrepreneurs qui le souhaitent pourront présenter leurs projets technologiques, pour autant que leur objectif soit de faire du football un sport plus inclusif, diversifié et durable.

Comme indiqué par le vice-président de Santander Espagne et responsable de la communication d’entreprise et du marketing et des études du groupe, Juan Manuel Cendoya, dans la présentation du concours, «nous sommes nombreux, fans ou pas, ceux qui croient en l’influence du football comme agent de changement et nous apprécions le potentiel qu’elle a d’avoir un impact positif sur la vie des gens.

Esta frase ejemplifica perfectamente la razón de que Banco Santander, patrocinador de la UEFA Champions League, LaLiga y la Copa Libertadores, haya lanzado Football Can 2041. Nuestro deporte debe ser más inclusivo, más grande, y por ello se deben premiar aquellas iniciativas que contribuyan à elle.

TECHNOLOGIE FIEELD

Après des années de travail, le groupe Havas, en collaboration avec Banco Santander, a lancé en 2019 le système Fieeld, un dispositif innovant qui permet aux aveugles de suivre les matchs de football du bout des doigts. C’est le premier système tactile de diffusion sportive retardée qui permet de suivre les mouvements du ballon et la trajectoire du jeu.

L’appareil convertit les données collectées en surveillant les joueurs et réplique chaque jeu. C’est une technologie qui transférer la position du ballon aux mains. Fieeld est le premier système de diffusion sportive différée tactile qui vous permet de suivre les mouvements du ballon et la trajectoire des jeux du bout des doigts.

Grâce à un système de caméra haute définition qui couvre tout le champ, les coordonnées de la balle sont enregistrées à tout moment. De plus, l’appareil Fieeld dispose d’un suivi 2D pour indiquer la position exacte de la balle sur le terrain de jeu de l’appareil, c’est-à-dire qu’il convertit les données collectées en suivant les joueurs et réplique chaque jeu.

Banco Santander a pour objectif clair de continuer à améliorer cette technologie, si bien accueillie à son lancement et qui témoigne d’un véritable engagement sociétal. Pour lui, FootballCan 2041 réservera une quatrième section aux projets qui parient sur cette technologie, qui élargissent et améliorent leurs capacités, en lui conférant une plus grande incitation économique.

L’initiative pariera sur des projets basés sur de nouveaux développements technologiques, comme le intelligence artificielle, les «blockchain», la réalité augmentée et le Internet des objets (IoT) entre autres, et que, en même temps, faire en sorte que le football soit plus inclusif, diversifié et respectueux de l’environnement.

En outre, l’événement offre la possibilité de faire partie de l’écosystème du football et d’une plateforme d’innovation, de «mise en réseau» et de soutien aux processus de transformation numérique du football.

PROCESSUS DE SÉLECTION

Les participants ont la possibilité de présenter leurs projets au concours depuis le 17 mars dernier. Fin avril, les finalistes seront connus et le 17 mai, il y aura une grande finale où les 10 projets gagnants seront jugés par des représentants de l’industrie du football tels que l’UEFA, LaLiga Santander, La CONMEBOL Libertadores, Ronaldo Nazário, Twitter, ESPN ou objectif commun.

DATES CLÉS

L’appel restera ouvert pendant 1 mois et les candidats passeront par les phases suivantes:

La grande finale verra la participation de représentants de l'UEFA, de LaLiga Santander, de Conmebol Libertadores, d'entreprises comme Twitter et de personnalités du monde du football, comme Ronaldo Nazário, qui choisiront les trois finalistes. Ceux-ci, en plus de remporter un prix de 10 000 euros en espèces, auront l'opportunité de développer leurs projets avec l'aide de Santander et bénéficieront d'un «mentoring» du GSIC d'une valeur de 12 000 euros.

"Nous proposons aux trois entreprises gagnantes de rejoindre le GSIC avec tous les avantages que cela comporte., y compris notre réseau de contacts, d'experts, d'ambassadeurs et de participation à des activités qui facilitent la possibilité de lancer un projet pilote avec Santander », a expliqué le 17 mars la directrice générale du GSIC, Iris Córdoba.

De même, les gagnants auront également un an d'adhésion gratuite au GSIC. En revanche, si l'un des projets gagnants vise à développer la technologie Fieeld, il remportera un prix supérieur de 15 000 euros.

/ wp: paragraphe