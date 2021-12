Forbes à Trump – Votre fortune est en danger

Forbes a publié sa liste annuelle des Américains les plus riches.

Les nouvelles pour Donald Trump sont… pas bonnes.

Flickr/Gage Skidmore/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Bien que le président décrira probablement Forbes en tant que fournisseur de fausses nouvelles.

Malgré tout, la liste des 400 personnes les plus riches d’Amérique montre que Trump est passé de la 156e en 2018 à la 248.

Flickr/Gage Skidmore/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

On estime que la fortune de Trump a chuté d’au moins 600 millions de dollars, laissant sa valeur estimée à 3,1 milliards de dollars. Par Forbes :

« Un marché immobilier new-yorkais difficile, en particulier pour les commerces de détail ; un procès coûteux et une campagne présidentielle coûteuse ont tous contribué à la fortune déclinante du 45e président.

Flickr/Gage Skidmore/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Il ne fait aucun doute que le président ne s’en réjouira pas. Il aime les gagnants, après tout. Et il aime vraiment que nous croyions qu’il en est un.

Pendant la campagne électorale, Trump s’est régulièrement vanté que sa valeur nette dépassait les 10 milliards de dollars, mais a manifestement refusé de publier des documents à l’appui.

Flickr/Gage Skidmore/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Les trois Américains les plus riches répertoriés sont : « Le numéro un pour la 24e année consécutive est Bill Gates, qui vaut maintenant 89 milliards de dollars, en hausse de 8 milliards de dollars par rapport à il y a un an.

Jeff Bezos d’Amazon, dont la fortune a augmenté de 14,5 milliards de dollars en un an, conserve la deuxième place pour la deuxième année consécutive avec une valeur nette de 81,5 milliards de dollars, tandis que Warren Buffett conserve la troisième place.

« Donald Trump à Reno, Nevada » de Darron Birgenheier est sous licence CC BY-SA 2.0. Pour afficher une copie de cette licence, visitez https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Si vous ne l’avez pas remarqué, à part une richesse incroyable, une égalité qui lie le top 3, c’est qu’ils ne sont… décidément pas fans de ce président.

Mark Cuban, propriétaire des Dallas Mavericks et l’un des critiques les plus virulents de Trump, a également battu Trump cette année, occupant la 226e position.

La publication Forbes to Trump – Your Fortune Is in Trouble est apparue pour la première fois sur TPL News.

Lien source