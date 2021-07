Forbes l’a-t-il perdu ? Le titre d’un magazine affirme qu’il n’y a pas d’inflation 10z viral

Le magazine Forbes a sans doute publié l’une des pires prises de vue en essayant de faire tourner le rapport abyssal montrant que les prix à la consommation montent en flèche à un rythme record en juin.

À la suite de la publication mensuelle par le Bureau of Labor Statistics (BLS) des données de l’indice des prix à la consommation (IPC) montrant une inflation dangereuse, Forbes a publié une histoire absurde intitulée : « Il n’y a pas d’inflation : le faux titre de l’IPC de juin ».

Le professeur George Calhoun, professeur au Stevens Institute of Technology, a fait valoir que l’IPC était « hautement faussé. Ils peuvent ne pas savoir à quel point ils sont déformés. Actuellement, plusieurs facteurs gonflent sa valeur – oui, « l’inflation » est gonflée – au point que l’IPC brut est pratiquement dénué de sens, voire trompeur. »

C’est dommage pour Calhoun que Politico ait publié un article sur les données de l’IPC intitulé: “Nouvelle préoccupation pour Biden: Larry Summers pourrait-il avoir raison au sujet de l’inflation?” Axios a également publié un article le 15 juillet intitulé : “Les PDG tirent la sonnette d’alarme sur l’inflation”.

L’une des plaintes de Calhoun était le soi-disant «effet de base». Il a expliqué comment l’estimation d’une année sur l’autre a été déformée parce que le pays a été frappé par la pandémie en juin 2020. Calhoun a déclaré que «[t]il gonfle le pourcentage d’augmentation actuel d’une année sur l’autre (c’est-à-dire l’IPC !) D’environ 0,9 % pour le mois de juin 2021 – ce qu’on appelle l’effet de base. »

Un problème : Politico a souligné que le pic de l’IPC d’une année sur l’autre (5,4%) “marquait le deuxième mois consécutif de prix nettement plus élevés”. Plus précisément, « les prix de juin ont également augmenté de manière inattendue de 0,9 % par rapport à mai, contrecarrer l’argument selon lequel les augmentations ne semblent que mauvaises par rapport à l’année dernière, lorsque la pandémie faisait rage“, a déclaré Politico. L’économiste en chef de Tressis Gestión, Daniel Lacalle Fernández, a tweeté la note importante selon laquelle juin était le « premier mois » pour l’IPC « sans « l’effet de base » ». Calhoun a clairement raté le mémo. [Emphasis added.]

Un autre problème pour Calhoun était que l’IPC brut n’était pas aussi précis que l’IPC de base, qui exclut les prix volatiles des aliments et de l’énergie. Calhoun a déclaré que l’IPC de base (4,5 %) était inférieur et plus précis que l’IPC brut (5,4 %). Voici un autre problème avec l’analyse de Calhoun : CNBC a rapporté que le pic de l’IPC de base de 4,5 % était « le le plus fort mouvement pour cette mesure depuis septembre 1991 et bien au-dessus de l’estimation de 3,8%. ” Calhoun n’a jamais évoqué le contexte de « septembre 1991 ». [Emphasis added.]

États Unis. Forte hausse de l’inflation le premier mois sans « effet de base ». Presque tous les articles augmentent rapidement, le logement, l’énergie, les véhicules d’occasion et les services publics étant les plus préoccupants. “Transitoire” pic.twitter.com/kLZq6InDqI – Daniel Lacalle (@dlacalle_IA) 13 juillet 2021

Mais Calhoun, sous une section avec le sous-titre “En somme – Il n’y a pas d’inflation”, a bêlé: “[M]Le point y est que, selon toute définition significative de l’inflation réelle, le chiffre global est largement surestimé. “

Il a poursuivi ses bêtises : « Nous avons de la chance que la Fed, et les marchés, soient en mesure d’évaluer ces [CPI] chiffres avec un scepticisme approprié. Mais Calhoun est à nouveau hors de propos. Le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, aurait déclaré à Axios que « « L’inflation pourrait être pire que ce que les gens pensent. » Il a poursuivi : « Je pense que ce sera un peu pire que ce que pense la Fed. Je ne pense pas que ce soit seulement temporaire. [Emphasis added.]

Les conservateurs sont attaqués. Contactez Forbes au (800) 295-0893 et ​​exigez qu’il se distancie de l’argument absurde de Calhoun rejetant les problèmes d’inflation.