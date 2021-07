Force croissante sous le retrait de la crypto

Au-delà des prix dans le secteur de la cryptographie… la banque traditionnelle entre dans le jeu… un obstacle qui, une fois levé, serait énorme pour le secteur… les baleines bitcoin achètent

En tant qu’investisseurs à long terme, notre travail consiste à rouler avec les coups de poing et à garder le cap sur la situation dans son ensemble – le grand réveil de la crypto qui changera tellement nos vies et conduira finalement à une hausse des prix des altcoins.

Cela vient de l’expert en crypto, Charlie Shrem, et de son équipe de Crypto Investor Network.

Maintenant, soyons francs…

Ce que Charlie conseille est difficile.

Si vous êtes un investisseur en crypto, vous êtes actuellement confronté à un recul majeur. Et vous assistez probablement à une baisse douloureuse de la valeur de votre portefeuille de crypto-monnaies – peut-être quelque part autour de 50%.

Pendant ce temps, la vision baissière du secteur de la cryptographie est dominante dans les médias financiers. Par exemple, j’ai vu ce titre CNBC hier…

Il est donc difficile de « rouler avec les coups » comme le suggère Charlie.

Maintenant, pour être juste, peut-être que rouler avec des coups de poing n’est pas la réponse. Après tout, les investisseurs avisés remettent régulièrement en question leurs propres récits de marché. C’est parce que les croyances rigides sur ce qui arrivera ou ne se produira pas créent souvent des angles morts qui peuvent entraîner de grosses pertes.

À la lumière de cela, il y a une question que nous devons poser aujourd’hui pour nous assurer que nous sommes toujours sur la bonne voie en ce qui concerne le secteur de la cryptographie…

Cette faiblesse actuelle est-elle juste une volatilité standard, comme nous l’avons vu depuis des années, ou est-ce différent cette fois – un marché baissier soutenu qui est le prélude à une sorte de «mort» cryptographique plus importante, comme ce que Taleb suggère ci-dessus ?

Voici la prise rapide de Charlie :

Même avec la volatilité accrue et les performances frustrantes à court terme, ce réveil continue de se dérouler devant nous. Et malgré ce que les experts des médias financiers pourraient dire, il n’y a absolument aucun signe d’un marché baissier à l’horizon. En fait, nous voyons des signes du contraire…

Dans le Digest d’aujourd’hui, plongeons-nous dans ce que Charlie voit qui lui donne confiance en la santé du secteur de la cryptographie et le pouvoir de génération de richesse des altcoins d’élite.

En bref, sous la faiblesse des prix d’aujourd’hui, l’élan se renforce, la traction se raffermit et les investisseurs fortunés renforcent leurs positions.

C’est un moment difficile pour les investisseurs en crypto, mais ce n’est pas le moment de renflouer.

***Où devrait être votre concentration en ce moment

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Charlie a été l’un des premiers bailleurs de fonds de Bitcoin et est aujourd’hui considéré comme l’une des personnes les plus influentes dans les crypto-monnaies.

Il a été mentionné dans Fortune… Forbes… CNN… 60 Minutes… TED Talks… Bloomberg… et The Wall Street Journal… pour n’en nommer que quelques-uns. Son histoire a été présentée dans de nombreux documentaires et best-sellers Netflix. Et oui, il est devenu plusieurs fois millionnaire en bitcoins grâce à son implication précoce.

Aujourd’hui, il dirige le service d’investissement altcoin d’InvestorPlace, Crypto Investor Network. Et dans le numéro de juillet de la semaine dernière, Charlie a souligné la seule chose à laquelle les investisseurs en cryptographie battus doivent s’accrocher aujourd’hui…

Une augmentation de l’adoption – plus récemment, du secteur bancaire traditionnel.

De Charlie :

De plus en plus de consommateurs souhaitent être exposés au marché des crypto-monnaies. Ils ne peuvent actuellement pas obtenir cela par le biais des options financières traditionnelles. Eh bien, cela ne présage rien de bon pour les banques de la vieille école. Ils perdent des dépôts au profit d’échanges cryptographiques comme Coinbase et d’autres plates-formes telles que Square, PayPal et Robinhood. En mai, Coinbase a déclaré 1,8 milliard de dollars de revenus au cours de son premier trimestre fiscal 2021, contre seulement 585 millions de dollars au trimestre précédent. Et avant son introduction en bourse en avril, il y avait environ 90 milliards de dollars d’actifs cryptographiques sur la plate-forme. C’est beaucoup de revenus et de garde d’actifs que Coinbase a gagnés au détriment des banques traditionnelles.

Charlie pointe également vers Robinhood. Au dernier trimestre, 17% de ses revenus basés sur les transactions provenaient de crypto-monnaies. Les actifs cryptographiques de la plate-forme ont grimpé en flèche au premier trimestre, passant de 480 millions de dollars à 11,6 milliards de dollars d’une année sur l’autre. C’est une croissance énorme – plus de 2 300 %.

Retour à Charlie :

Ce changement massif n’est pas passé inaperçu auprès des banques… et elles s’efforcent de s’adapter rapidement. Le 30 juin, New York Digital Investment Group (NYDIG) a annoncé un partenariat avec le géant du paiement numérique National Cash Register (NCR) pour créer une application mobile qui permettra aux clients des banques américaines d’acheter des crypto-monnaies directement à partir de leurs comptes bancaires. Plus de 650 banques – avec environ 24 millions de clients – se sont déjà connectées à la plate-forme dans le but d’arrêter les sorties massives vers les échanges de crypto-monnaie et d’autres plates-formes.

***Comprendre l’afflux potentiel de capitaux dans le secteur de la cryptographie créé par ce partenariat

Ce mouvement des banques traditionnelles dans le secteur de la cryptographie est incroyablement haussier. C’est parce que la facilité d’une allocation crypto offerte par ce partenariat réduira une énorme barrière à l’entrée qui empêchait des millions d’investisseurs de se lancer.

Retour à Charlie :

La plate-forme NYDIG/NCR ouvre à elle seule les vannes à 24 millions de nouveaux investisseurs potentiels ! Pense-y de cette façon. Certains des clients bancaires les plus conservateurs ont peut-être hésité à transférer leur argent vers des échanges cryptographiques ou des plateformes connexes dans le passé. Mais pouvoir rester dans le confort de leur banque de confiance élimine complètement cette préoccupation. Disons que seulement 15% de ces 24 millions de personnes achètent réellement des crypto-monnaies via ce nouveau service. C’est encore 3,6 millions de nouvelles entrées sur le marché ! Et cela représente une importante somme d’argent à venir. De plus… il est probable qu’un pourcentage beaucoup plus important de personnes traditionnellement bancaires profitera de l’opportunité de la crypto-monnaie. Les banques ne feraient pas un tel changement systémique pour seulement une petite partie de leurs clients. La demande d’exposition à la cryptographie est clairement forte, et il s’agit d’une étape massive et importante du secteur bancaire traditionnel qui conduira sans aucun doute à une adoption accrue.

Mais ce n’est pas le seul vent arrière derrière le secteur de la cryptographie…

***Préparez-vous à une augmentation des allocations des institutions et des hedge funds

Dans son dernier numéro, Charlie met en lumière le 3e rapport annuel 2021 sur les fonds de couverture cryptographiques mondiaux de PwC.

Selon le rapport, le total des actifs sous gestion par les fonds spéculatifs crypto dans le monde a augmenté d’environ 90 %, passant de 2 milliards de dollars en 2019 à près de 3,8 milliards de dollars en 2020.

Retour à Charlie :

C’est une augmentation massive, mais ne soyez pas surpris de voir un autre double (ou même triple !) dans le rapport de l’année prochaine. Environ 21% des hedge funds investissent désormais dans des actifs numériques, avec une moyenne de 3% de leurs actifs totaux sous gestion investis dans l’espace. C’est un pourcentage incroyablement faible. Imaginez les possibilités si elle passe à 5 %… voire 10 %. De plus, plus de 85 % de ces fonds spéculatifs prévoient de déployer plus de capital dans la classe d’actifs d’ici la fin de cette année. Et environ un quart des gestionnaires de fonds spéculatifs qui n’ont pas encore investi dans les actifs numériques ont déclaré qu’ils cherchaient à investir ou qu’ils planifiaient à un stade avancé de le faire. L’enquête complète de PwC confirme que plus d’argent entre dans l’espace – et rapidement.

*** Que regarder qui pourrait libérer les barrages pour les investisseurs crypto

L’incertitude réglementaire est l’un des plus grands obstacles à l’afflux des dollars institutionnels et des fonds spéculatifs dans les crypto-monnaies – et les dollars des investisseurs privés, d’ailleurs.

Une grande partie de la récente faiblesse de la crypto peut être attribuée à la répression chinoise du bitcoin. Pendant ce temps, on craint que les autorités américaines aillent trop loin dans leurs tentatives de réglementer le bitcoin et divers altcoins. Ces craintes ont gardé d’énormes réserves de capitaux de côté.

Mais que se passerait-il si ces préoccupations réglementaires étaient levées ? Est-ce que davantage de gestionnaires de hedge funds alloueraient à la crypto ?

Retour à Charlie :

Selon l’enquête, la réponse est OUI. Plus de 60 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles envisageraient à tout le moins de s’impliquer davantage dans les actifs numériques si ces principales préoccupations étaient traitées. La bonne nouvelle est que nous sommes déjà sur cette voie. Beaucoup (sinon tous) de ces problèmes seront résolus à l’avenir… et certains ont déjà des solutions.

*** Pendant ce temps, les baleines bitcoin profitent de la baisse des prix

Pour nous assurer que nous sommes tous sur la même longueur d’onde, les « baleines » Bitcoin sont définies comme des entités qui détiennent 1 000 bitcoins ou plus. Les baleines sont fondamentalement importantes pour le marché de la cryptographie car elles ont beaucoup de puissance de feu pour le déplacer dans un sens ou dans l’autre.

Voici Charlie avec ce qu’ils font en ce moment :

Les données actuelles indiquent que ces baleines ont cessé de vendre et augmentent en fait leurs positions – même avec des performances moins qu’impressionnantes. Cela signifie qu’ils considèrent la faiblesse actuelle comme une opportunité d’achat… et s’attendent à ce que l’action des prix reprenne une tendance à la hausse. Jetez un œil au tableau ci-dessous. Vous pouvez voir l’augmentation substantielle des achats des baleines ce mois-ci. Ce n’est pas nécessairement un signal « tout à fait clair » pour le marché. Mais l’augmentation des achats est certainement un signe encourageant.

***Encore plus de vents arrière haussiers s’alignent

Nous sommes longs, nous n’allons donc pas approfondir les raisons supplémentaires d’être excitées que Charlie met en évidence dans son numéro.

Mais en les notant rapidement, il y a quelque chose appelé le Puell Multiple qui envoie un signal d’achat. Il s’agit d’un indicateur qui offre des zones potentielles « d’achat » et de « vente » pour le bitcoin, en fonction de l’offre de bitcoin par les mineurs et de leurs revenus.

Il y a aussi “The B Word” qui est une conférence en ligne qui aura lieu le 21 juillet et mettra en vedette le PDG de Twitter, Jack Dorsey, et d’autres conférenciers notables. Cela mettra encore plus le bitcoin dans la lumière du grand public, en se concentrant sur la façon dont les institutions peuvent l’adopter.

Ensuite, il y a une traction supplémentaire de la part des processeurs de paiement. Par exemple, plus tôt cette année, Visa est entré dans l’espace crypto. La semaine dernière, il a annoncé qu’il avait déjà traité 1 milliard de dollars de transactions connexes.

En bout de ligne, oui, ce recul fait mal. Mais non, les raisons d’être un investisseur en crypto n’ont pas diminué – en fait, elles ne font que se renforcer.

Je terminerai en citant Charlie, en écrivant à ses abonnés Crypto Investor Network. J’espère que cela encouragera tous les investisseurs en cryptographie :

Tout s’enchaîne, les gars. Nous sommes entrés tôt et sommes en mesure de réaliser des bénéfices importants qui changent la vie. Il ne nous reste plus qu’à rester patient et profiter de la balade.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg