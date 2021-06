Force nucléaire : pourquoi l’Inde doit augmenter son stock nucléaire

Missile balistique Agni à capacité nucléaire (Crédit photo : ministère de la Défense, gouvernement indien)

Par Debjit Sarka

Depuis les traités bilatéraux de la guerre froide entre les États-Unis et la Russie comme START-1, le nombre d’armes nucléaires dans le monde a considérablement diminué. Cependant, même aujourd’hui, afin de maintenir la parité, les États-Unis et la Russie continuent de moderniser leurs forces nucléaires. Les autres puissances nucléaires P-5 des Nations Unies, notamment la Chine, le Royaume-Uni et la France, ont également affecté des milliards de dollars à la modernisation de leur force nucléaire. Des milliers d’ogives nucléaires américaines et russes restent en alerte maximale, prêtes à être utilisées à court préavis. La plupart des États dotés d’armes nucléaires fournissent peu ou pas d’informations sur la taille exacte de leur arsenal nucléaire. Ainsi, toute information relative à la taille et à la composition des stocks d’armes nucléaires de n’importe quel pays ne sont que des estimations.

La plupart des SLBM américains et russes sont équipés de MIRV. Les seules exceptions étaient les MARV, ou de très gros modèles d’ogives conçus pour des cibles dures comme des bunkers profondément enfouis. Le missile balistique intercontinental Topol de la Russie était un missile à ogive unique par conception, mais les missiles russes de la génération suivante sont conçus pour plus d’une ogive. Une version de l’ICBM R-36M (nom de l’OTAN : SS-18 Satan) avait une seule ogive de 20 mégatonnes.

Installation MIRV sur LGM-118 Peacekeeper. (Crédit photo : Armée de l’air des États-Unis)

Défense anti-missile balistique : la zone grise

Il est extrêmement difficile d’abattre une ogive de missile entrant avec un missile anti-balistique (ABM) car non seulement les ogives de missile sont petites, mais elles se déplacent à grande vitesse, même plus rapidement qu’une balle de fusil. Ensuite, il y a plusieurs autres variables liées à l’ogive entrante comme la trajectoire, les caractéristiques, les leurres qui ne seront pas connus des opérateurs ABM. De nombreux ICBM peuvent transporter 5 à 10 ogives et environ 30 leurres ou plus. Si un seul ICBM avec dix ogives et 100 leurres était lancé contre l’Inde, pas moins de 110 intercepteurs seraient nécessaires pour les détruire de préférence en dehors de l’atmosphère terrestre. Les ogives peuvent également être amenées à manœuvrer, et elles peuvent le faire de diverses manières, rendant l’interception presque impossible.

Les armes nucléaires de l’Inde : exigence de crédibilité

Pour le gouvernement indien, le but premier des armes nucléaires a toujours été de dissuader tout adversaire éventuel d’attaquer l’Inde ou nos intérêts vitaux.

La communauté occidentale du renseignement est d’avis que la Chine possède beaucoup plus d’ogives nucléaires que le chiffre communément cité de 350. La force de missiles chinoise est la plus diversifiée de la planète, avec plus de missiles balistiques lancés à des fins d’essai et d’entraînement que le reste du monde réuni. La récente décision de la Chine d’équiper certains de ses ICBM de MIRV, ainsi que l’annonce du Pakistan en janvier 2017 qu’il avait réussi à tester un nouveau missile balistique d’une portée de 2000 km appelé Ababeel avec des MIRV sont tous deux remarquables car pour le Pakistan, cela reflète une stratégie visant à frapper plusieurs cibles à travers l’Inde. Les missiles stratégiques à longue portée que la Chine a développés comprennent les missiles au sol DF-41, DF-31, DF-31A, DF-4 et DF-5, ainsi que les missiles lancés par sous-marin JL-1 et JL-2.

Dans le cas d’une frappe nucléaire, les dirigeants indiens devraient se concentrer sur une stratégie globale de contre-offensive visant à éliminer la capacité d’un adversaire à causer davantage de dommages aux intérêts indiens. Pour que cette stratégie réussisse, l’Inde doit augmenter considérablement son stock d’armes nucléaires afin qu’il éclipse le stock nucléaire combiné de la Chine et du Pakistan. Une telle capacité de frappe doit être soutenue par une imagerie avancée en temps réel et une fusion de données optimisée par Edge Computing qui permettra une frappe de précision même avec les missiles mobiles routiers et ferroviaires de l’adversaire. Certaines des missions actuellement assignées aux armes nucléaires peuvent être traitées par des armes de frappe de précision conventionnelles, mais pas toutes. Certaines cibles, comme les silos à missiles et les centres de commandement et de contrôle, sont si difficiles à détruire qu’aucune arme conventionnelle ne pourra le faire. De nombreuses cibles difficiles pourraient être battues avec des explosifs nucléaires avec des rendements inférieurs s’ils sont livrés avec précision.

Le Bhabha Atomic Research Center (BARC) avait publié son estimation analytique radiochimique du rendement de S-1 (Fusion Weapon) peu de temps après POKHRAN II. Les données brutes ont été retenues car elles pourraient révéler des détails de conception d’armes. Il fournit cependant une technique qualitative pour déterminer l’efficacité des tests. Il sera difficile pour l’Inde de mettre en place une nouvelle conception d’ogive nucléaire hautement optimisée sans essais nucléaires. Par conséquent, les conceptions nucléaires existantes devront être maintenues. Les simulations d’explosions nucléaires ne peuvent aller plus loin : et cette confiance dans les performances d’un système ne peut être acquise que par des tests réels. La simulation ne vaut rien sans la validation empirique. Le missile balistique lancé par sous-marin K-5 (SLBM) qui est actuellement en cours de développement devrait être capable de transporter au moins 3 MIRV et une fois que le poids de ces ogives sera encore réduit, améliorant ainsi le rapport rendement-poids du K-5 ainsi à l’Agni 5 devrait pouvoir transporter 5 MIRV.

La capacité de survie de la force nucléaire indienne à la possibilité d’une première frappe désarmante est une exigence cruciale pour la crédibilité. L’Inde n’a pas besoin de menacer les villes ou la population de l’adversaire bien que ce soit un élément puissant du calcul dissuasif. Le gouvernement indien doit considérer les armes nucléaires comme faisant partie d’une stratégie de sécurité nationale globale qui comprend la diplomatie, des initiatives de contrôle des armements et des forces conventionnelles pour maximiser la stabilité et la paix dans la région.

(L’auteur est un expert en matière de veille concurrentielle et d’études de marché dans l’industrie de la défense et de l’aérospatiale. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

