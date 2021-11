Forcer votre enfant à marcher ne lui rend pas service

11/12/2021 à 14:57 CET

Marina Borràs

Deux mères discutent à la porte de l’école en attendant que leurs enfants respectifs sortent. Ils sont rejoints par un autre père qui vient d’arriver et qui s’est intéressé au sujet de conversation qu’ils avaient. « Eh bien, ma fille, la petite, il n’y a aucun moyen qu’elle puisse marcher, elle se contente de ramper, et il serait temps de commencer & mldr; & rdquor;, confie l’une d’entre elles inquiète. « La mienne a à peine rampé, elle a commencé à marcher toute seule super tôt, c’est une machine & rdquor ;, répond le père.

L’autre mère regarde silencieusement la conversation. Il est envisagé d’intervenir ou non. Mais au final c’est lancé : « Eh bien, le mien était quand il était prêtou, oui, il est vrai que cela a pris plus de temps que son frère aîné & mldr; mais chacun a ses propres rythmes, non ? & rdquor ;.

Cette dernière mère a mis le doigt sur la tête. Même s’il ne savait pas s’il devait apporter son commentaire à la conversation, car il ne s’opposait pas aux deux autres interlocuteurs, il a décidé que peut-être de cette façon il pourrait jeter un point de vue différent, celui dans lequel il a été pris en compte l’importance de respecter toutes les étapes de développement, qui sont différents chez chaque garçon et fille. Et il avait absolument raison.

L’importance de ramper pour le développement mental des enfants

Il existe une certaine croyance partagée selon laquelle si les enfants commencent à marcher plus tôt, cela signifie qu’ils sont plus avancés ou même plus intelligents que les autres enfants du même âge. Par conséquent, et suite à ce faux mythe, de nombreux pères et mères ils essaient de « forcer & rdquor; d’une manière ou d’une autre, faites marcher votre enfant et sautez la phase de rampement, submergé par le rythme des autres garçons et filles.

Cependant, le neuropsychologue, enseignant et écrivain Fernando Alberca, dans son livre « Tous les enfants peuvent être Einstein », à la suite des études du Dr Pilar Martín Lobo, est en charge de défaire ce mythe avec plusieurs raisons impérieuses sur l’importance de ramper qui, comme d’autres activités, « est crucial pour le développement mental de l’enfant& rdquor ;. Voyons pourquoi :

En rampant, l’enfant commence à utiliser fonctions des deux côtés du corps de manière coordonnéePasser de la vision monoculaire (les deux yeux sont utilisés séparément) à la vision bioculaire ou duoculaire, et plus tard à binoculaire (les deux yeux sont utilisés ensemble) L’audition devient binaural (les deux oreilles travaillent de manière coordonnée) et commence à placer le son dans l’espace. toucher, ouïe et vue.Favorise la connexion entre deux hémisphères cérébrauxFacilite coordination œil-main (œil-main), qui sera déterminante dans la suite de leur développement maturationnel et intellectuel. latéralité des enfants. Cela les rendra plus agiles pour raisonner au fil du temps ; plus sûr face aux défis; et avoir un niveau de motivation plus élevé.

En revanche, si les enfants développent des difficultés de latéralité :

Il est probable que, malgré votre grande volonté et vos efforts dans les études ou les devoirs scolaires, ne passe pas beaucoup de temps et ils ont du mal à finir avec succès.Ils confondent cette difficulté de latéralité avec un QI limité, alors qu’en réalité cela n’a rien à voir avec cela.

Sur lateralidad.com, ils nous disent aussi autres difficultés que les enfants peuvent développer dans ce sens:

En langage écrit : comme la dysgraphie, la dysorthographie et la syntaxe En langage oral : fluidité, mécanique de lecture, rétention et compréhension de lecture, déficiences motrices et fonctionnelles Difficultés d’apprentissage mécanique et de raisonnement mathématique Difficultés de concentration, de compréhension, problèmes de communication et de démotivation, entre autres.

Ce sont quelques-uns des effets que nos fils et nos filles peuvent ressentir s’ils ne développent pas correctement la latéralité et démontrent l’importance de ramper dans le développement futur des enfants. C’est donc ici qu’il réside l’importance de respecter les rythmes de développement de chaque enfant et de chaque fille, car un enfant qui ne rampe pas est très susceptible d’avoir à l’avenir l’une de ces difficultés.