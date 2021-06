Forces armées britanniques : les chars de l’armée britannique ne peuvent pas rouler à plus de 20 mph | Royaume-Uni | Nouvelles

La Chine “pas impressionnée” par les exercices militaires américains, selon un expert

Les essais des véhicules blindés Ajax ont été interrompus entre novembre 2020 et mars après avoir causé des problèmes de santé. Les soldats utilisant les véhicules se sont plaints d’articulations enflées et d’acouphènes.

Un rapport du gouvernement, acquis par le Daily Telegraph, a conclu que les chars doivent fonctionner avec des « restrictions de vitesse de 20 mps ».

Le temps que l’équipage peut passer dans les véhicules a été plafonné à une heure et demie.

Le document a également noté que les véhicules blindés “ne peuvent pas reculer au-dessus d’un obstacle de plus de 20 cm de haut”.

Les équipages des chars Ajax sont tenus de porter des oreillettes antibruit et de faire tester leur audition.

Un rapport a mis en évidence des problèmes avec les véhicules blindés Ajax (Image: Press Association)

David Cameron devant un véhicule blindé Ajax en 2015 (Image : GETTY)

La Grande-Bretagne a commandé 589 variantes d’Ajax en 2014, fabriquées par la société de défense américaine General Dynamics.

Jusqu’à présent, 14 modèles Ares sans tourelle sont arrivés au Royaume-Uni.

Les chars, qui devaient remplacer les véhicules de combat blindés de reconnaissance des véhicules de combat, ont déjà quatre ans de retard.

En raison de vibrations internes, le rapport avertit que les véhicules Ajax ne peuvent pas tirer avec leurs canons principaux en mouvement.

Les véhicules Ajax “ne peuvent pas reculer sur un obstacle de plus de 20 cm de haut” (Image : GETTY)

Par conséquent, l’armée “ne peut pas conduire un entraînement collectif efficace sur la plate-forme”.

On craint également que des problèmes avec le programme Ajax ne sapent la confiance à long terme des soldats dans le nouveau kit.

Le rapport a averti qu’il y avait “un risque réel d’exposer l’armée de campagne aux plates-formes dans leur état actuel va saper leur confiance dans l’Ajax”.

S’adressant au Daily Telegraph, un initié militaire a affirmé que l’armée est « tellement gênée d’avoir à admettre qu’elle a échoué, qu’elle ne le fera pas ».

Un initié a déclaré que l’armée est « tellement gênée de devoir admettre qu’elle a échoué » (Image : GETTY)

Le gouvernement a publié l’examen de la défense intégrée plus tôt cette année (Image: GETTY)

Et Tobias Ellwood, député conservateur et président du comité restreint de la défense, était accablant au sujet des nouveaux véhicules.

Il a déclaré: “C’est le programme que tout le monde s’attendait à voir supprimé dans l’examen de la défense intégrée, étant donné les dépassements de coûts et la refonte constante, résultant en un char si lourd qu’il ne peut être transporté par avion par aucun transport de la RAF sans en retirer des morceaux .

“A 43 tonnes, il est plus lourd que n’importe quel char de la Seconde Guerre mondiale.”

M. Ellwood a ajouté: “Les achats de guerre terrestre ont été épouvantables et l’Ajax est la cerise sur le gâteau.”

En mars, le gouvernement a publié son examen de la défense intégrée sur l’avenir de l’armée britannique.

Dans le cadre de ce plan, l’armée britannique sera réduite de 10 000 à 72 500 d’ici 2025, la plus petite depuis environ deux siècles.

Cependant, les investissements seront considérablement accrus dans les capacités spatiales et cybernétiques de la Grande-Bretagne.

La Royal Navy recevra également une mise à niveau importante avec des destroyers de type 83 remplaçant les destroyers de type 45 actuels au cours des années 2030.

« La santé et la sécurité de notre personnel sont de la plus haute importance » (Image : GETTY)

Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré au Telegraph que “certaines formations sur la famille de véhicules Ajax ont été suspendues par mesure de précaution”.

Ils ont ajouté : « Il s’agit d’une mesure normale pour la phase de démonstration des projets ; une enquête, intégrant des essais, est menée conjointement avec le fabricant. Il est inapproprié pour nous de commenter davantage pour le moment.

« La santé et la sécurité de notre personnel sont de la plus haute importance et nous nous engageons à fournir un environnement de travail sûr. »