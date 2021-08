Forces armées indiennes en Afghanistan ?

L’Afghanistan est la terre mystique qui a attiré des armées étrangères, attirées par les collines escarpées pour essayer d’apprivoiser les guerriers tribaux. (Source de la photo : .)

Par Lieutenant-colonel Manoj K Channan,

C’est un amas de contradictions, des meurtriers dans l’âme, de la poésie sur les lèvres, avec un fusil tout neuf, suivi d’une vieille femme (ils changeront de fusil mais pas de femme), ils aiment la musique mais méprisent les musiciens, ils aiment combats mais fais de très mauvais soldats, très mauvaise discipline ! Le général Tariq sur les Afghans.

L’Afghanistan est la terre mystique qui a attiré des armées étrangères, attirées par les collines escarpées pour essayer d’apprivoiser les guerriers tribaux. La citation ci-dessus est quelque chose qui n’a jamais été compris par les Britanniques lorsqu’ils gouvernaient le sous-continent indien, dans les années 80 par les Russes et récemment les Américains qui ont dépensé des milliards de dollars et entraîné l’Armée nationale afghane (ANA). Les Américains ont laissé un vide, qui est comblé par les talibans avec le soutien tacite de l’armée pakistanaise. L’armée pakistanaise aurait envoyé trente mille combattants, avec le souhait de contrôler le récit dans une situation en évolution dynamique.

Avec l’intérêt chinois pour la région et étant un allié, le Pakistan est désireux d’exploiter cette opportunité pour rester le principal acteur de ce « Game of Thrones » qui se joue.

Les États-Unis, s’étant retirés, continuent d’avoir leur intérêt et soutiennent l’ANA par sa puissance aérienne. Les Russes et les Chinois ont également leurs intérêts et des pourparlers qui se déroulent au Qatar ce jour où l’Inde a l’opportunité de s’engager avec les talibans dans la négociation de la paix et son implication future ; reste à voir comment ça se passe.

Le MEA doit développer un consensus avec tous les pays pour s’assurer que son personnel à l’ambassade indienne, ainsi que les citoyens afghans d’origine indienne, restent protégés contre les talibans fondamentalistes.

Dans les médias électroniques locaux, un récit se construit selon lequel l’IAF a peut-être un rôle à jouer, pour soutenir le gouvernement au pouvoir à Kaboul. Dans les circonstances, promettre ses paris avec le président Ashraf Ghani n’est pas sans risque de perdre son moral en s’engageant avec les talibans.

L’Inde doit-elle envoyer ses troupes en Afghanistan / apporter un soutien militaire au régime actuel ?

L’expérience indienne du Sri Lanka, OP PAWAN, a été enterrée dans le temps ; un cauchemar dont les dirigeants à tous les niveaux, y compris les dirigeants politiques, bureaucratiques (MEA) et militaires, souhaiteraient que cela ne se soit jamais produit.

Certaines considérations nient l’idée d’une implication militaire.

Le gouvernement américain s’était engagé dans le passé avec le gouvernement indien pour un rôle plus proactif en Afghanistan, que le gouvernement indien a habilement contourné, maintenant sa position à un rôle non militaire.

Les dirigeants politiques et militaires n’ont envisagé aucun engagement en Afghanistan. Les forces de défense indiennes ont leurs engagements avec une ligne de contrôle effectif (LAC) et une ligne de contrôle (LOC) actives. La LOC a un cessez-le-feu en cours et est fragile. Ces deux zones nécessitent une vigilance constante et aucune troupe ne peut être désengagée.

L’armée de l’air indienne a épuisé ses effectifs d’escadrons de chasse et a pour tâche de mener à bien sa tâche principale de maintenir une domination active le long de l’ALC ainsi que sa tâche de soutien consistant à approvisionner en hiver les régions en particulier du Ladakh.

La flotte existante a besoin d’une refonte et d’une mise à niveau majeures qui doivent être abordées plutôt que de gaspiller des ressources frugales pour soutenir un conflit qui n’a pas de propriété et de nombreux intérêts conflictuels.

Pays enclavé, avec un environnement hostile en Afghanistan, l’Inde n’a pas d’intérêts immédiats à protéger et reste donc un facteur majeur pour rester à l’écart d’un conflit sans aucun gain assuré.

Ce que l’avenir réserve à tous en Afghanistan, seul le temps nous le dira.

(L’auteur est un vétéran de l’armée indienne. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

