Forces et faiblesses des Golden State Warriors

Guerriers de l’état d’or Il aborde la saison 2021/22 avec beaucoup d’enthousiasme. Après deux années compliquées avec des blessures comme protagonistes et avec plusieurs choix de repêchage choisis à des postes élevés, ceux de Steve Kerr Oui Stephen Curry Ils reviennent avec l’intention de se battre à nouveau pour le ring. Nous analysons ci-dessous les forces et faiblesses de l’effectif actuel de ceux de la Baie.

Forces

Ainsi, sans aucun doute, la principale force des Warriors pour la prochaine saison est le retour de Klay Thompson. La star californienne est absente depuis deux ans et il semble maintenant qu’il soit enfin rétabli pour affronter une saison sans problèmes physiques. Vous devez vous rappeler que les meilleurs Warriors de tous les temps ne sont pas avec Kevin Durant, ils sont sans lui, lorsqu’ils ont remporté le ring 2015 étonnant avec Curry, Thompson et Green et ont battu plus tard le record des Jordan Bulls en saison régulière la suivante année. Avec Klay, plus les jeunes talents qui sont venus dans l’équipe, il ne fait aucun doute que les Warriors redeviennent automatiquement la franchise gagnante. Nous verrons s’il y a d’autres renforts d’ici au début de la campagne.

Cela fait 794 jours que Stephen Curry et Klay Thompson se sont rencontrés pour la dernière fois sur un terrain de basket. La douleur. Beaucoup de douleur. Il y a moins… pic.twitter.com/PeyjyBBKGs – GSW Espagne (@Warriors_Spain) 16 août 2021

Faiblesses

La plus grande faiblesse des Warriors à l’approche de la nouvelle saison est le rebond. L’année dernière, ils étaient la pire équipe en rebonds offensifs et 22e en rebonds totaux. James Wiseman, le 2e du repêchage 2020, ne semble pas pouvoir apporter grand-chose dans cette facette (5,8 en moyenne l’an dernier). On verra s’ils peuvent s’améliorer dans ce domaine, qui peut être clé à certains moments de la saison.