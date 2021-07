Forces Faiblesses États-Unis Jeux Olympiques Tokyo 2021

Le moment de vérité est arrivé, le moment de montrer que le basket américain continue d’être le grand dominant malgré le processus de mondialisation qui a rendu tout égal, dans ces Jeux Olympiques de Tokyo 2021. La NBA a pour mission de se défendre devant les équipes nationales d’une puissance extrême. L’Espagne, l’Australie et la France sont les principaux opposants au pouvoir établi et Gregg Popovitch veut faire oublier au monde l’échec des Américains lors de la dernière Coupe du monde en Chine. Pour ce faire, il a conçu une équipe qui sait très bien s’adapter au basket FIBA ​​et dans laquelle il y a une nette absence de centres, mais une volonté de fer de défendre de manière remarquable.

Liste de l’équipe nationale de basket-ball des États-Unis aux Jeux olympiques de Tokyo 2021

Bases : Damian Lillard et Jrue Holiday Guards : Devin Booker, Khris Middleton et Zach Lavine Attaquants : Kevin Durant, Jayson Tatum et Keldon Johnson Alapivots : Draymond Green et Jerami Grant Centers : Bam Adebayo et JaVale McGee

Forces

La pléthore de stars qui se rassemblent dans l’équipe ne doit pas occulter la vue du fan sur où vont les options pour répondre aux pronostics et remporter l’or : la défense. Ce n’est que grâce à une intensité défensive et à une intelligence énormes, exploitant la supériorité physique et la capacité d’atteindre les mains et de grimper aux lignes, que les États-Unis pourront satisfaire les souhaits de Popovich et ouvrir le pot d’essences en attaque.

Voler des balles pour courir, faire des passes défensives au poteau, forcer des fautes en attaque et forcer ses rivaux à tirer de l’extérieur et ne pas avoir une bonne circulation de balle seront les arguments clés d’une équipe qui peut faire tout cela grâce à un leader comme Draymond Green . Conscients de leur infériorité dans la peinture, Adebayo et Green sont fondamentaux et rendent tout le monde meilleur en défense. L’appel de McGee donne la possibilité d’introduire un protecteur oculaire si nécessaire.

La capacité de Lillard et Durant à marquer dans toutes sortes de situations et à découvrir des jams offensifs dans leur équipe ne peut pas non plus être ignorée. De même, l’athlétisme de bon nombre de leurs attaquants leur permet de jouer comme 4 larges ouvertures, offrant une petite balle mortelle du triple qui peut tuer n’importe quelle équipe.

Faiblesses

La plus grande préoccupation de Popovich et de son équipe technique est que trois de ses joueurs, et tous très importants, arrivent au Japon sans avoir eu aucun entraînement avec leurs coéquipiers et avec un épuisement physique et émotionnel notable de la finale NBA 2021. Il sera un énorme problème pour eux et pour l’équipe, puisque les automatismes vont changer maintenant que ceux qui ont été à Las Vegas semblaient commencer à se comprendre par cœur.

De plus, une mauvaise journée au lancer ou un manque d’intensité défensive pourrait faire s’effondrer une équipe qui ne peut pas baisser le piston si elle veut gagner des matchs sans complications. Dans les fins serrées, les egos peuvent être un énorme danger, ainsi que de trouver la bonne place pour un joueur comme Jayson Tatum, qui ne semble pas du tout à l’aise dans ce schéma de jeu. Une dépendance défensive excessive à l’égard de Draymond Green est évidente, donc s’il y a un problème physique en lui ou s’il accumule des fautes, les performances de l’équipe peuvent chuter considérablement.