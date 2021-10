Ford a inventé les phares personnalisables, les connaissez-vous ? | Moteur

L’éclairage est devenu presque plus important que l’emblème. Et maintenant, ce sera plus personnel. Et c’est que Ford a inventé les phares personnalisables.

Avec l’Audi R8 et sa configuration d’éclairage à LED, les constructeurs ont commencé à créer un style qui leur est propre avec leurs phares et leur éclairage, créant une identité qui pourrait se rapporter à leurs véhicules à quelques mètres de distance.

À tel point qu’il est devenu plus important que l’emblème, une ressource qui est également allée à la section design et qui peut maintenant être personnalisée. Et est-ce que Ford a inventé les phares personnalisables.

Selon CarBuzz, qui a découvert des documents de brevet, Ford offrira un innovation avec lequel nous pouvons personnaliser les phares de notre voiture et les feux arrière de manière très simple. Avec cela, nous pouvons changer le look de notre voiture en quelques minutes, en personnalisant son éclairage. Soulignant, par exemple, le côté plus sportif du modèle.

Dans le système d’enregistrement des brevets, nous pouvons découvrir une Ford Fusion ST avec la technologie Full LED. Le même éclairage, qui comporte des diodes électroluminescentes facilement adaptables, aurait une fente pour un accès par l’intérieur.

À partir de cet espace, une nouvelle source lumineuse secondaire serait montée qui pourrait projeter une image, une source qui serait montée directement sur la paroi intérieure du boîtier.

La vérité est que nous ne pouvons garantir qu’il s’agit d’une technologie créée pour faciliter le travail de Ford ou pour que le propriétaire puisse personnaliser votre voiture, bien que nous puissions vous assurer qu’il pourrait être appliqué dans n’importe quel compartiment d’un phare ou d’un feu arrière. Une nouvelle façon de personnaliser votre voiture.

Cet article a été publié dans Top Gear par Enrique León.