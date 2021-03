Ford Almussafes propose un ERE pour 630 travailleurs

La direction de Ford Almussafes a soulevé ce lundi aux syndicats un dossier de réglementation de l’emploi (ERE) pour 630 travailleurs des usines BAO (fabrication de véhicules) qui pourrait conduire à la disparition de l’équipe de nuit, tel que rapporté par des sources syndicales.

L’entreprise soutient qu’il est nécessaire réduire la production « structurellement » d’environ 280 véhicules par jour et justifie la décision dans une baisse de la demande européenne et surtout dans la vente de modèles fabriqués par l’usine valencienne comme le S-Max, le Galaxy ou la Mondeo. Tout cela, a-t-il ajouté, dans un contexte marqué par la crise du Covid-19, le Brexit et l’existence d’une « incertitude » chez les acheteurs lorsqu’ils choisissent entre des modèles hybrides ou à combustion, ont expliqué les syndicats.

Avant l’annonce, le président du comité d’entreprise et porte-parole du syndicat majoritaire UGT, Carlos Faubel, a demandé une pause de 15 jours pour étudier la situation avant d’entamer les négociations et de ne pas aborder ce volume de licenciements « rapidement et sur le pouce », mais jusqu’à après Pâques quelque chose, auquel le reste des syndicats ont adhéré.

Il faut tenir compte, a fait remarquer Faubel, que Le comité d’entreprise européen se réunira le 30 mars et abordera la situation sur tout le continent et le lendemain, le 31 mars, a accepté de rencontrer le comité d’entreprise de Ford Almussafes.