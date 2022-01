Ford annonce qu’il va doubler la production de F-150 Lightning électriques à 150 000 camions par an

Ford a annoncé son intention de doubler la production de sa prochaine camionnette électrique, la F-150 Lightning, à 150 000 véhicules par an d’ici 2023. La nouvelle intervient alors que le constructeur automobile se prépare à commencer à fabriquer et à expédier son nouveau véhicule électrique au premier semestre de 2022.

La production du F-150 Lightning et du F-150 Lightning Pro pour les clients commerciaux est entrée cette semaine dans sa dernière phase de pré-construction au Rouge Electric Vehicle Center de la société à Dearborn, Michigan. Les livraisons des premiers camions devraient commencer au printemps.

Le nombre de F-150 électriques que Ford prévoyait de fabriquer au cours de ses premières années de production a été une cible quelque peu changeante. Au début, la société ne visait que 40 000 véhicules par an, avant de finalement dire aux fournisseurs qu’elle s’attendait à ce que cette capacité atteigne 80 000 d’ici le début de 2023, selon Automotive News. Aujourd’hui, ce nombre a considérablement augmenté pour atteindre 150 000 camions à la mi-2023, a déclaré un porte-parole. (Quant à combien il en produira au cours de sa première année de production, le porte-parole a déclaré que plus de détails seraient partagés plus tard.)

Ford n’a pas révélé combien de camions électriques il envisage de fabriquer au cours de sa première année de production

Ford a également récemment annoncé qu’elle triplerait la production de la Mustang Mach-E, avec l’espoir qu’elle atteindra plus de 200 000 unités par an d’ici 2023. La camionnette de livraison électrique de Ford, l’E-Transit, sera également en vente au début de cette année.

Ford a également annoncé qu’à partir du 6 janvier, les premiers détenteurs de réservation pourront commencer à sélectionner les options et les niveaux de finition de leurs camions. La société utilise un « processus de réservation vague par vague » pour informer les clients quand ils peuvent se connecter en ligne pour spécifier leurs Lightnings. Ford a récemment cessé de prendre des réservations après avoir collecté 200 000 dépôts remboursables de 100 $ pour le Lightning depuis ses débuts en mai 2020.

Le F-150 Lightning commence à 39 974 $, mais son prix peut plus que doubler en fonction de la version achetée. Certains concessionnaires Ford profiteraient de la forte demande pour le Lightning en majorant le prix jusqu’à 30 000 $.

Photo par Amelia Holowaty Krales / The Verge

Ce modèle de base est censé offrir une autonomie d’environ 230 milles et possède un intérieur plus simple, y compris un écran tactile paysager de 12 pouces. Les versions supérieures viendront avec le même écran tactile vertical de 15,5 pouces de la Mustang Mach-E, et il existe une option de batterie à autonomie étendue qui peut pousser la portée à environ 300 milles. La capacité de remorquage varie entre 7 700 et 10 000 livres, selon la configuration.

Tant qu’ils commenceront à expédier à temps, Ford rejoindra Rivian et GMC en tant que seuls constructeurs automobiles à proposer une camionnette électrique sur le marché. (Rivian a commencé à expédier son pick-up R1T en octobre, tandis que les premiers véhicules électriques Hummer ont atteint les clients à la fin de l’année.) Le Cybertruck promis depuis longtemps par Tesla a été repoussé à l’année prochaine, et le PDG Elon Musk a déclaré que son entreprise ne commencerait pas à fabriquer en gros volumes jusqu’en 2023.