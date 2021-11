Ford attire des acheteurs plus jeunes et plus féminins avec un nouveau pick-up Maverick de 20 000 $

Rebecca et Shane Phillips, de Californie, posent devant leur collection de voitures, dont leur nouvelle Ford Maverick 2022.

Shane Phillips

Rebecca et Shane Phillips ont l’habitude d’avoir des looks lorsqu’ils conduisent en Californie dans leur Mercury Colony Park de 1985 ou leur Lincoln Continental de 1978 avec des longhorns à l’avant. Mais le dernier tourneur de têtes de leur collection a été quelque peu inattendu.

« Les regards que nous obtenons sont plutôt soignés. Tous ceux que j’ai rencontrés se disent: » Je n’ai jamais vu quelque chose comme ça « », a déclaré Rebecca, 31 ans. « C’est toujours amusant de conduire et quelqu’un est surpris sur ce que c’est réellement et à quoi ça ressemble. »

Ce n’est pas un véhicule classique, une voiture de sport ou un véhicule électrique. Il s’agit de la nouvelle Ford Maverick 2022, une petite camionnette qui a récemment été mise en vente en tant que véhicule le moins cher du constructeur automobile dans toute sa gamme de voitures et de camions à environ 20 000 $.

Alors que le véhicule n’est en vente que depuis un peu plus d’un mois, Ford Motor affirme que le camion compact – de la longueur d’une berline pleine grandeur Toyota mais à un prix bien inférieur à celui-ci et à de nombreuses autres voitures plus petites – réussit déjà à attirer de nouveaux , des acheteurs plus jeunes et plus soucieux des coûts comme les Phillips.

« Nous voyons vraiment un nouveau client entrer chez Ford. Et c’était vraiment notre ambition avec Maverick était de plaire à un client plus jeune et plus diversifié. Et nous le voyons certainement », a déclaré à CNBC Todd Eckert, directeur marketing des camions Ford. .

Ford a vendu plus de 4 100 Mavericks au cours du premier mois complet de vente du véhicule en octobre. Eckert a déclaré que la société continuerait à augmenter la production du camion dans l’usine du constructeur automobile à Hermosillo au Mexique.

Les non-camionneurs

L’importance de Maverick ne concerne pas seulement les ventes, mais aussi l’attraction de nouveaux clients chez Ford. Il peut servir de véhicule de passerelle pour que les clients puissent entrer dans des camionnettes Ford plus grandes et plus chères, telles que le Ranger intermédiaire et le F-150 pleine grandeur.

Selon Ford, les premiers acheteurs Maverick sont plus jeunes et plus féminins que le marché des camions traditionnellement dominé par les hommes.

Ford a déclaré qu’un quart des acheteurs du Maverick sont des femmes, contre 84 % d’hommes pour les camionnettes pleine grandeur, selon JD Power. L’entreprise rapporte que plus d’un quart des acheteurs ont également entre 18 et 35 ans, soit le double de la moyenne du secteur pour ce groupe d’âge. L’âge moyen d’un acheteur de véhicule neuf est de 48 ans, selon JD Power.

Les Phillips ont dit qu’ils ne sont pas des « grands camionneurs » ou même des gens de voitures neuves, mais ils ont été attirés par le Maverick en raison de son prix, de ses caractéristiques et de son économie de carburant.

C’est une histoire similaire pour Christopher Molloy II, qui a acheté un Maverick comme son premier nouveau véhicule début octobre. Il a échangé une berline Chevy Cruze compacte contre le pick-up.

« Je ne cherchais pas d’abord un Maverick. Je ne savais pas qu’il existait », a déclaré l’Oregonien de 23 ans. « Je cherchais plus de type SUV. Je ne m’attendais pas vraiment à avoir un nouveau camion parce qu’ils sont si chers jusqu’à ce que je voie le Maverick sortir. »

Ford en a surpris beaucoup avec le bas prix du Maverick ainsi que son moteur hybride standard de 2,5 litres qui peut atteindre plus de 40 mpg en conduite urbaine. Un Maverick avec un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 litres en option qui obtient un combiné combiné de 26 mpg, dont 30 mpg sur autoroute et 23 mpg en ville, commence à environ 21 000 $.

Les principaux véhicules que les acheteurs Maverick regardent également sont d’autres petits pick-up tels que le Toyota Tacoma et le Ford Ranger ainsi que les petits multisegments et même la berline Honda Civic, selon la firme de recherche automobile Edmunds.

‘Atteindre la cible’

La baisse des prix est un changement bienvenu pour les consommateurs, car les prix des véhicules atteignent des sommets records d’environ 44 000 $, y compris une offre en hausse rapide de camionnettes coûteuses pouvant dépasser les 100 000 $.

« En 25 ans d’existence dans ce secteur, je ne sais pas si j’ai vu un fabricant sortir un produit qui atteint aussi bien la cible », a déclaré Derek Lee, directeur général de Long McArthur Ford au Kansas. « Ce que nous voyons chez les acheteurs, c’est un acheteur plus jeune. Nous voyons des acheteurs de voitures pour la première fois. Nous avons des acheteurs de voitures importées. »

Le prix moyen initial que paient les clients pour le Maverick est de 29 749 $, selon Cox Automotive. Cela inclut les concessionnaires et les clients qui choisissent des versions et des options plus chères sur le camion.

Lee a déclaré que sa concession avait plus de 400 Mavericks en commande. Il a déclaré que la demande initiale est la plus élevée qu’il ait vue pour le magasin, qui se spécialise dans les camionnettes Super Duty plus grandes.

Maintenir des prix bas

Les Phillips et Molloy ont déclaré que les concessionnaires n’avaient pas majoré le prix de leurs Mavericks, même s’il s’agit d’un nouveau véhicule et que les niveaux des stocks sont presque record en raison d’une pénurie continue de puces semi-conductrices.

Certains concessionnaires, qui peuvent légalement vendre une voiture au prix qu’ils choisissent au-dessus du prix de détail suggéré par le fabricant, ou PDSF, ont exploité les faibles niveaux de stocks et majoré les véhicules de milliers, voire de dizaines de milliers de dollars, selon les rapports et le concessionnaire. sites Internet.

Le Maverick n’a pas été complètement exempt de balises. Lee a déclaré que son concessionnaire ne majorerait pas un Maverick s’il est commandé par un client, mais si quelqu’un annule sa commande et qu’il va sur le lot du concessionnaire, il leur a fixé un prix d’environ 2 500 $ au-dessus du PDSF.

« Si un véhicule arrive ici et que quelqu’un le refuse, oui, nous regardons quel est le marché. Nous travaillons toujours pour être le prix le plus bas du marché », a déclaré Lee. « Je sais qu’il y en a à 5 000 $ de plus, je sais qu’il y en a à 10 000 $ de plus. Nous pensions que 2 500 $ de plus était un prix très, très juste. »

Eckert a déclaré que Ford ne peut pas contrôler la façon dont les concessionnaires fixent le prix de leurs véhicules, mais ils ont communiqué aux concessionnaires l’importance de la tarification de ce véhicule et de ses clients cibles.

« Nous avons parlé de la proposition globale et de qui sont ces acheteurs de voitures et comment nous voulons les attirer », a-t-il déclaré. « Ils contrôlent le balisage ou pas de balisage, mais nous pensons que l’abordabilité était l’une des clés. »