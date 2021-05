Ford câble ses camions électriques pour les clients professionnels

Le PDG de Ford Motor Co., Jim Farley, marche pour prendre la parole lors d’une conférence de presse au complexe Rouge à Dearborn, Michigan, États-Unis

La version électrique récemment révélée par Ford Motor Co (FN) de son pick-up F-150 le plus vendu double le pari que la société peut battre Tesla Inc (TSLA.O) et d’autres rivaux en donnant à la nouvelle technologie un visage familier et en convaincant à long terme. la flotte de temps et les clients professionnels qui passent à l’électricité économise de l’argent.

Ford a officiellement dévoilé le modèle électrique à batterie F-150 Lightning mercredi soir, après lui avoir fait une apparition lors de la visite du président Joe Biden mardi au complexe de fabrication Rouge à Dearborn, Michigan, où les camions seront assemblés à partir de l’année prochaine.

Sur la base de la réponse des clients, Ford a déjà décidé d’augmenter la capacité de fabrication prévue pour le F-150 électrique de «dizaines de milliers» de véhicules par an, a déclaré à . Kumar Galhotra, responsable des Amériques et des marchés internationaux de Ford, à . avant les débuts officiels de mercredi. Il n’a pas divulgué les nouveaux objectifs de production.

Ford prévoit d’augmenter la production annuelle du F-150 électrique à 40000 véhicules ou plus, à partir de 2023, selon Sam Fiorani, responsable des prévisions mondiales de véhicules chez AutoForecast Solutions.

Les dirigeants de Ford ont déclaré avant les débuts de mercredi qu’ils avaient une stratégie différente pour vendre des camions et des fourgonnettes électriques en volume à Tesla ou à General Motors Co. (GM.N).

Là où Tesla et GM positionnent leurs camionnettes électriques initiales comme des véhicules de style de vie pour les nantis, les dirigeants de Ford ont déclaré qu’ils s’efforçaient de convaincre les exploitants de flottes commerciales – un marché que Ford domine – que le F-150 Lightning et le Transit électrique sont des choix rationnels et rentables. .

«C’est la seule façon dont vous pouvez augmenter le volume», a déclaré Ted Cannis, directeur général de Ford pour les véhicules commerciaux.

COMPÉTITION

Le F-150 électrique et une version électrique de la fourgonnette Ford Transit qui doivent sortir à la fin de cette année ressemblent et partagent de nombreux composants avec les versions à essence qui sont les machines à profit les plus vendues pour le constructeur automobile américain n ° 2.

Une version «de base commerciale» du F-150 Lightning de Ford commencera à 39 974 $ avant les crédits d’impôt, y compris un crédit d’impôt fédéral de 7 500 $ que les acheteurs de Ford peuvent encore obtenir et les acheteurs de Tesla et de General Motors ne le peuvent pas. Ce prix est d’environ 10 000 $ de plus que le F-150 à essence le moins cher.

Outre une autonomie estimée à 370 km, le F-150 Lightning de base est livré avec un écran de tableau de bord de style Tesla de 15,5 pouces (39,37 cm), un espace de rangement spacieux où se trouverait le moteur à essence et assez de bouchons et de jus pour alimenter un chantier de construction jusqu’à trois jours, ont déclaré des responsables de Ford.

Un modèle Lightning XLT, qui s’aligne sur la version la plus vendue du F-150 à essence, débutera à 52 974 $, a déclaré Ford. C’est 51% plus élevé que le prix de base de l’essence XLT.

Ford prévoit des versions plus chères du F-150 Lightning, y compris un modèle «Platine» avec une batterie à autonomie étendue qui coûtera probablement environ 90 000 $.

Le Cybertruck électrique de Tesla, qui semble sortir du tournage d’un film de science-fiction, devrait commencer la production à grand volume en 2022, et son prix commencera à 39900 $. Le premier pick-up électrique de GM est un «supertruck électrique», le GMC Hummer EV, au prix de 79 995 $ à près de 100 000 $. La production à grand volume débutera à l’automne 2022, après une petite série initiale de camions cet automne.

GM prévoit d’introduire un concurrent Lightning, le Chevrolet Silverado EV, à la fin de 2022, a déclaré Fiorani. Il sera construit sur une plate-forme dédiée aux véhicules électriques qu’il partage avec le prochain Hummer EV, a déclaré GM.

GM se lance également dans le segment des fourgons de livraison électriques avec une nouvelle unité, BrightDrop, et une nouvelle fourgonnette électrique spécialement conçue.

Ford utilise un acier plus épais pour le cadre du F-150 Lightning, mais n’a pas entrepris une refonte complète pour intégrer la batterie dans le châssis.

En restant proche du modèle actuel, Ford peut proposer le camion électrique plus tôt, à un prix compétitif «et gagner de l’argent dessus», a déclaré Darren Palmer, directeur général des véhicules électriques de Ford.

Ford prévoit d’offrir des services logiciels aux clients de la flotte et des entreprises, tels que le suivi du comportement des conducteurs, la prévision de la maintenance et la planification des itinéraires de livraison, a déclaré Cannis de Ford.

Une fois que Ford commence à facturer ces services, «alors vous êtes dans le jeu de l’abonnement», a déclaré Cannis.