Ford commencera cette année à déployer d’importantes mises à jour logicielles en direct sur ses véhicules ⋆ .

Ford est enfin prêt à commencer à déployer des mises à jour logicielles en direct (OTA) sur ses véhicules à grande échelle. Alors que Tesla et d’autres constructeurs automobiles proposent des mises à jour OTA depuis des années, Ford n’a livré ses premières mises à jour logicielles qu’à certains clients Ford F-150 et Mustang Mach-E cette année. Mais le constructeur automobile se dit prêt à augmenter rapidement le nombre de véhicules capables de recevoir des mises à jour logicielles, dans le but de produire 33 millions de véhicules capables d’ici 2028.

Ford, qui aime à attacher de manière absurde l’expression «Built Ford Tough» à ses produits, joue cette fois cool avec l’image de marque, appelant simplement ses mises à jour logicielles «Ford Power Ups». Au cours des deux derniers mois, Ford affirme que plus de 100 000 clients F-150 et Mach-E ont reçu leurs premières mises à jour OTA. Et il y en aura d’autres à venir, y compris les propriétaires du nouveau Ford Bronco. Le constructeur automobile prépare une mise à jour majeure plus tard cette année qui comprendra l’assistant vocal Alexa d’Amazon.

Avec cette nouvelle mise à jour, les propriétaires de Ford peuvent demander à Alexa une mise à jour météo, écouter de la musique, trouver la station-service la plus proche ou fournir des directions vers leurs destinations préférées. Plus de 700 000 véhicules aux États-Unis et au Canada seront éligibles pour la mise à jour Alexa cette année, avec des «millions» de plus ajoutés au cours des prochaines années, a déclaré Ford.

Ce n’est pas vraiment nouveau pour certains propriétaires de Ford. Les clients avec des comptes Alexa ont été en mesure de refléter l’assistant domestique intelligent dans leurs voitures via la connexion mobile et le processeur de données de leurs smartphones depuis 2017. Cette nouvelle mise à jour logicielle, cependant, «embarquera» Alexa dans le système d’exploitation de la voiture, permettant une plus expérience utilisateur intégrée. Et Ford offre trois ans d’Alexa gratuits, après quoi les frais d’abonnement entreront en vigueur.

«Cette expérience est décente, bien que ce ne soit pas une expérience nord-star et sans friction», a déclaré Ned Curic, vice-président d’Amazon Alexa Automotive, de la version mobile précédente d’Alexa. Après la mise à jour du logiciel, Alexa sera «entièrement intégrée» dans les véhicules Ford, ce qui devrait en faire une «expérience plus agréable» pour les clients, a ajouté Curic.

Ford n’adhère pas complètement à la philosophie Tesla d’offrir des mises à jour logicielles originales comme Mario Kart ou des sons de pet. Mais le constructeur automobile propose une mise à jour plus tard cette année qui permettra aux clients de dessiner et de dessiner sur l’écran tactile de leur véhicule. Ford a déclaré qu’il explorait des moyens pour les clients de partager leurs dessins embarqués sur les réseaux sociaux.

Les mises à jour ne s’appliqueront pas uniquement au système d’infodivertissement du véhicule. Ford a déclaré qu’il développait la capacité de pousser des mises à jour pour jusqu’à 110 modules informatiques dans le véhicule.

Toutes les mises à jour ne seront pas gratuites. BlueCruise, le système d’aide à la conduite sur route «mains libres» du constructeur automobile, sera disponible plus tard cette année pour sélectionner les clients F-150 et Mach-E qui ont acheté les mises à jour logicielles pertinentes.

Il est certain que les constructeurs automobiles traditionnels ont eu du mal à rattraper Tesla, qui est depuis longtemps le leader de l’envoi de mises à jour en direct à ses clients pour tout changer, de son système d’assistance au conducteur Autopilot à la disposition et à l’apparence de son infodivertissement. écran tactile. L’idée selon laquelle une voiture peut être mise à jour de la même manière que Apple ou Samsung peut mettre à niveau ou réparer le logiciel d’un smartphone s’est avérée difficile et insaisissable pour la plupart des constructeurs automobiles.

La plupart des concessionnaires automobiles se méfient des mises à jour OTA de peur d’être exclus du processus lucratif de service et de maintenance. Fondamentalement, si vous pouvez réparer votre voiture avec une mise à jour OTA, vous n’avez pas besoin de la rapporter aussi souvent chez le concessionnaire. Et cela signifie moins d’argent pour eux.

Ford a déclaré que la plupart des mises à jour seraient «pratiquement invisibles» pour ses clients et nécessiteraient «peu ou pas d’action». D’autres nécessiteront un redémarrage du système d’exploitation du véhicule qui peut être programmé au moment le plus pratique, par exemple pendant la nuit.

«C’est un renversement total du modèle de propriété où les véhicules vieillissaient tout simplement», a déclaré Alex Purdy, chef des opérations commerciales. «Désormais, les Ford s’amélioreront avec le temps.»

Plus tôt cette année, Ford a annoncé que l’Android de Google serait utilisé pour alimenter les systèmes d’infodivertissement de «millions» de ses voitures à partir de 2023. Cela, avec la mise à jour du logiciel Alexa qui commencera à être déployée plus tard cette année, est la preuve que Ford est s’est engagé à «donner à nos clients le choix de s’en tenir aux technologies et aux marques qu’ils utilisent déjà et qu’ils aiment déjà ou d’essayer quelque chose de nouveau», a déclaré Purdy.