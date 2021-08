Ford contre-attaque dans un conflit de “croisière” avec GM

ford motors brésil

Ford Motor Co (FN) a annoncé vendredi soir qu’elle demanderait à l’Office américain des brevets d’annuler les marques déposées obtenues par son rival General Motors Co (GM.N) pour les termes “Cruise” et “Super Cruise”. Ford sur son utilisation de « Blue Cruise » pour un système de conduite automatisé.

La bataille juridique entre les deux constructeurs automobiles de Detroit porte sur la question de savoir si «croisière» est un terme générique désignant une technologie qui permet à la voiture de prendre en charge une partie des tâches de conduite d’un automobiliste humain.

L’affrontement souligne l’intensité de la concurrence entre les constructeurs automobiles établis pour être considérés comme des leaders de la technologie de conduite automatisée, en concurrence avec les rivaux de la Silicon Valley Tesla Inc (TSLA.O), l’unité Waymo d’Alphabet Inc (GOOGL.O) et d’autres.

GM a déposé une plainte fédérale contre Ford le 24 juillet, accusant Ford d’avoir violé les marques de commerce de GM en utilisant le nom « Blue Cruise » pour un système qui permet la conduite mains libres.

GM avait précédemment déposé la marque « Super Cruise » pour sa technologie de conduite mains libres et partiellement automatisée. Il a également déposé la marque “Cruise”, le nom de son unité de robo-taxi à San Francisco.

Ford a réitéré vendredi sa position selon laquelle la poursuite de GM est frivole. L’effort visant à annuler les marques de commerce de GM pour l’utilisation du mot « croisière » porte la lutte à un nouveau niveau.

“Pour se défendre, Ford n’a pas d’autre choix que de demander à l’Office américain des brevets et des marques d’annuler les deux enregistrements de marque “Cruise” et “Super Cruise” de GM qui n’auraient jamais dû être enregistrés en premier lieu”, a déclaré Ford. « De nombreuses entreprises utilisent le mot « croisière » en relation avec la technologie d’aide à la conduite. »

Parmi les exemples cités par Ford : « Predictive Cruise », commercialisé par Mack Trucks ; “Smart Cruise Control” commercialisé par Hyundai Motor Co (005380.KS) et Autocruise, utilisé par le fournisseur automobile ZF Friedrichshafen AG.

GM a déclaré vendredi que Super Cruise “avait une présence commerciale bien établie depuis 2017” et a ajouté dans un communiqué que la société “reste déterminée à défendre vigoureusement nos marques et à protéger l’équité que nos produits et notre technologie ont gagnée au cours de plusieurs années sur le marché et cela ne changera pas.