Ford déploiera des « anges » pour dépanner les chargeurs EV cassés

Ford a une idée intéressante sur la façon dont il peut améliorer la fiabilité des chargeurs de voitures électriques aux États-Unis : les anges de charge. Dans une interview avec Automotive News, le directeur général des véhicules électriques de Ford, Darren Palmer, a annoncé son intention de déployer des employés dans des Ford Mach-E électriques spécialement équipées pour visiter et tester les chargeurs lorsque les données du véhicule connecté ou les plaintes des médias sociaux suggèrent qu’il pourrait y avoir un problème.

« Tout ce qu’ils feront toute la journée, c’est d’aller les vérifier pour voir où ils échouent et pourquoi », a déclaré Palmer. Bien que les détails de l’initiative ne soient pas encore finalisés, la société s’attend à ce qu’elle soit lancée avant la fin de l’année, prête pour la sortie du F-150 Lightning tout électrique en 2022.

« Certains d’entre eux sont vieux et ils n’ont pas la qualité ou la fiabilité que nous voulons »

« Il existe de nombreuses prises, mais certaines d’entre elles sont anciennes et n’ont pas la qualité ou la fiabilité que nous souhaitons », a déclaré Palmer. « Plus de 99,5% des clients se connectent à un chargeur et obtiennent une charge. Nous en sommes ravis.

Nous avons fait l’expérience de ce problème lorsque nous avons examiné le Mach-E de Ford. Plutôt que d’exploiter ses propres bornes de recharge comme Tesla, Ford dispose du « réseau de recharge FordPass » qui rassemble plus de 13 500 bornes de recharge exploitées par d’autres sociétés comme Electrify America et ChargePoint. Mais le problème, comme mon collègue Sean O’Kane l’a découvert dans son examen plus tôt cette année, est que la qualité de l’entretien entre ces différents fournisseurs peut varier, ce qui signifie que vous pourriez ne pas obtenir un chargeur parfaitement fonctionnel du premier coup. Voici comment Sean a décrit son expérience :

«Par exemple, j’ai pris un trajet en voiture jusqu’à une station Electrify America, qui est essentiellement la version naissante de Volkswagen du réseau Supercharger de Tesla, et j’ai toujours rencontré des problèmes. La première prise que j’ai essayée m’a donné des messages d’erreur répétés. Lorsque j’ai essayé une autre prise, un papillon de nuit s’est envolé, puis la voiture s’est chargée beaucoup plus lentement qu’elle ne le devrait. Ce n’est qu’après avoir essayé plusieurs stands que j’ai finalement obtenu un taux de charge qui valait la peine de rester connecté – environ 77 kW, environ la moitié de ce que la Mustang Mach-E est finalement censée sortir de ces stations de charge rapide. (C’était aussi en quelque sorte la seule station Electrify America dans tout Austin, au Texas, qui a vraiment besoin d’améliorer son infrastructure de recharge.) »

YouTuber Marques Brownlee a vécu une expérience similaire lorsqu’il a opposé une Tesla et une Mustang Mach-E à une voiture à essence lors d’un voyage sur la route de 1 000 milles, et a trouvé beaucoup plus facile de trouver un chargeur rapide entièrement fonctionnel pour la Tesla. Cela peut être une situation frustrante qui signifie que l’anxiété d’autonomie continue d’être un problème, même si l’autonomie des voitures électriques elles-mêmes s’améliore.