Ford développe un câble pour recharger les voitures électriques en 5 minutes | Moteur

L’obstacle numéro un pour de nombreux conducteurs pour faire le saut vers la voiture électrique est le temps de recharge. Ford travaille sur une solution et, étonnamment, cela n’a rien à voir avec les batteries ou le chargeur.

Il est difficile de savoir dans quelle mesure recharge de voitures électriques c’est plus un mythe qu’une réalité.

Aujourd’hui, les voitures électriques modernes ont une gamme similaire aux véhicules à essence, et vous pouvez recharger la majeure partie de la batterie pendant que vous allez aux toilettes et prenez un café à la station-service.

Pourtant, de nombreux conducteurs, notamment les transporteurs, les voyageurs et les professionnels qui passent leurs journées sur la route, ont besoin de recharger leur voiture rapidement.

Ford travaille sur une technologie pour recharger la voiture électrique en 5 minutes. Le plus curieux est qu’il ne repose pas sur la batterie elle-même ou le chargeur, mais sur le câble.

Comme Noelia López nous le dit dans Auto Bild, Ford s’est associé à des chercheurs de l’Université Purdue pour créer un câble de suralimentation.

« Aujourd’hui, les chargeurs ont des limites quant à la rapidité avec laquelle ils peuvent charger une batterie de véhicule électrique en raison du risque de surchauffe », expliquent les techniciens de la marque ovale.

En effet, recharger une batterie de voiture pourrait se faire en 5 minutes, sinon pour un petit problème : la chaleur.

La charge rapide surchauffe à la fois le chargeur et le câble de recharge lui-même. Si la charge est actuellement limitée, cela est dû à une surchauffe, pas parce que vous ne pouvez pas recharger plus rapidement.

Pour Ford, la clé est câble de chargeur cool, et ainsi pouvoir augmenter la vitesse de chargement.

Pour éviter l’excès de chaleur, le câble de charge développé par Ford utilise un liquide avec un agent de refroidissement actif, ce qui peut aider à extraire plus de chaleur du câble changement de phase, de liquide à vapeur; quelque chose que la technologie actuelle de refroidissement liquide ne permet pas.

Avec ce système, ils s’assurent que la recharge d’une voiture électrique « prendra le même temps que le remplissage du réservoir d’essence ».

Malheureusement, ce n’est pas une technologie à court terme. Le premier prototype sera prêt dans deux ans, puis viendront les tests et réglages pour pouvoir le fabriquer à l’échelle industrielle.