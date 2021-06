Ford enregistre un bénéfice trimestriel meilleur que prévu grâce à la hausse des prix des véhicules

in

Le PDG de Ford Motor Co., Jim Farley, prend la parole lors d’une conférence de presse au Rouge Complex à Dearborn, Michigan, États-Unis

Ford Motor Co (FN) a déclaré jeudi que son bénéfice d’exploitation du deuxième trimestre dépasserait les attentes en raison de la baisse des coûts et de la hausse des prix des véhicules neufs et d’occasion dans un contexte de pénurie mondiale de puces à semi-conducteurs.

Le directeur général de Ford, Jim Farley, a également déclaré lors d’une conférence à la Deutsche Bank que le constructeur automobile américain n°2 augmentera éventuellement ses dépenses en véhicules électriques au-delà des 30 milliards de dollars et plus jusqu’en 2025 qu’il a décrits le mois dernier. Il a ajouté que la startup du logiciel de conduite autonome Argo AI, dans laquelle Ford a investi, aura besoin de plus de financement à l’avenir.

Ford fournira des prévisions plus détaillées pour le deuxième semestre de l’année lorsqu’il publiera ses résultats du deuxième trimestre le 28 juillet. La société basée à Dearborn, dans le Michigan, a précédemment déclaré que la pénurie de puces lui coûterait 2,5 milliards de dollars cette année et réduirait de moitié la production de véhicules dans le deuxième quartier.

Farley a déclaré que la disponibilité des puces ne reviendra pas à la normale dans l’industrie automobile avant l’année prochaine. Il a ajouté que Ford avait été plus durement touché que les autres constructeurs automobiles par l’incendie d’une usine japonaise de Renesas Electronics Corp (6723.T) qui a affecté la production de puces.

Cependant, la pénurie de puces a également entraîné une baisse des stocks de véhicules, obligeant les consommateurs à payer des prix plus élevés pour les voitures neuves ainsi que les voitures d’occasion lors des ventes aux enchères de véhicules, au profit de Ford Credit, a déclaré la société.

“Cela se renforce chaque jour – assez époustouflant en fait”, a déclaré Farley, se référant aux prix des véhicules pour les voitures neuves et d’occasion.

Ford a également fait état d’un grand intérêt pour plusieurs véhicules, dont le SUV Bronco récemment lancé, qui compte 125 000 commandes. La société a 100 000 réservations pour le pick-up électrique F-150 Lightning qui sera lancé au printemps prochain.

En ce qui concerne le déploiement des véhicules électriques aux États-Unis, Farley a déclaré que l’administration Biden devrait concevoir des incitations qui profitent à la fois aux consommateurs qui achètent des véhicules électriques et aux ouvriers d’usine qui les produisent. Le syndicat United Auto Workers a fait l’éloge d’un projet de loi à l’étude qui donnerait des incitations supplémentaires aux véhicules électriques de fabrication américaine et syndicale.

Ford a également déclaré que son bénéfice net pour le deuxième trimestre sera sensiblement inférieur à celui d’il y a un an, lorsqu’il avait bénéficié d’un gain de 3,5 milliards de dollars sur son investissement dans Argo.