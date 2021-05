Ford et BMW mènent un tour d’investissement de 130 millions de dollars dans le démarrage de batteries à semi-conducteurs

moteurs ford brésil

Ford Motor Co (FN) et BMW AG (BMWG.DE) mènent un tour de financement de 130 millions de dollars dans un démarrage de batteries à semi-conducteurs, Solid Power, alors que les constructeurs automobiles s’efforcent de réduire le coût des véhicules électriques en investissant dans le développement de batteries abordables mais de puissantes batteries rechargeables, ont annoncé lundi les entreprises.

Le cycle d’investissement de série B, qui comprend la société de capital-risque Volta Energy Technologies, permet à Solid Power d’étendre ses capacités de fabrication en interne et positionne le fabricant de batteries pour éventuellement fournir de futurs véhicules électriques, peut-être d’ici la fin de la décennie, selon le chef de la technologie des cellules de batterie de BMW. Peter Lamp. Solid Power a refusé de dire à quel niveau le cycle de financement valorise l’entreprise.

«Les partenariats et les capitaux qui vont avec vont vraiment nous mettre sur de bonnes bases pour exécuter notre feuille de route, qui consiste simplement à qualifier cette technologie pour l’utilisation de véhicules et à les faire monter dans des véhicules dans un environnement pas trop éloigné. futur », a déclaré le directeur général et co-fondateur de Solid Power, Doug Campbell, dans une interview.

Les constructeurs automobiles se battent pour développer des véhicules électriques dans un contexte de resserrement des normes d’émission de CO2 en Europe et en Chine.

La technologie des batteries à semi-conducteurs implique un dispositif de stockage d’énergie à haute capacité qui améliore les batteries lithium-ion, en remplaçant l’électrolyte liquide ou sous forme de gel par un matériau conducteur solide. Entre autres avantages, la nouvelle technologie offre une plus grande densité d’énergie et une meilleure sécurité en raison d’un manque de composants inflammables. Solid Power a déclaré que sa technologie pouvait fournir une densité d’énergie 50% supérieure à celle des batteries lithium-ion actuelles.

Cependant, la technologie des batteries à semi-conducteurs est plus coûteuse que la technologie des cellules lithium-ion. Il doit également prouver qu’il peut fonctionner et rester durable dans le monde réel, et doit augmenter son échelle pour répondre à la demande de l’industrie.

L’annonce de lundi marque le deuxième investissement dans Solid Power pour Ford et Volta Energy. Tous deux ont participé à la série A de 26 millions de dollars en 2018, qui comprenait Hyundai Motor Co (005380.KS) et Samsung Electronics (005930.KS).

«Nous avons travaillé avec plus d’une douzaine de startups différentes dans ce domaine et nous avons été très impressionnés par les progrès réalisés par Solid Power», a déclaré Hau Thai-Tang, chef de la plateforme de produits et des opérations de Ford.

Solid Power, basé près de Denver, a levé 5 millions de dollars de dettes convertibles auprès de BMW iVentures plus tôt cette année. Son partenariat avec le constructeur allemand a débuté en 2016.

À la suite des derniers investissements, Ford et BMW détiendront des participations égales et non identifiées dans Solid Power, qui a été créée en 2012 en tant que spin-out de l’Université du Colorado à Boulder, a déclaré Campbell.

Ford s’efforce d’électrifier les modèles clés de sa gamme, y compris le fourgon Transit à la fin de cette année et le pick-up F-150 mi-2022, et vend déjà le SUV Mustang Mach-E tout électrique. Il avait précédemment annoncé qu’il investirait 22 milliards de dollars dans l’électrification jusqu’en 2025.

D’ici la fin de 2021, BMW vise à avoir cinq modèles entièrement électriques disponibles dans les marques BMW et MINI, et il a déclaré que d’ici 2023, des modèles entièrement électriques seraient disponibles pour presque tous ses segments de marché.

Toyota Motor Corp (7203.T), qui a qualifié la technologie de «changeur de jeu», prévoit d’introduire des batteries à semi-conducteurs sur une plate-forme électrifiée d’ici 2025.

Un autre démarrage de batteries à semi-conducteurs est QuantumScape (QS.N), soutenu par Volkswagen (VOWG_p.DE), qui vise à introduire sa batterie en 2024. Il est devenu public l’année dernière grâce à une fusion inversée avec une société d’acquisition à usage spécial (SPAC). .

Campbell a refusé de dire si Solid Power envisageait de devenir public avec un SPAC.