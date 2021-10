in

Ford et General Motors ont déclaré à un juge fédéral qu’ils prévoyaient de régler une bataille de marque sur le terme “Cruise” pour décrire la conduite mains libres. Les avocats des constructeurs automobiles ont déclaré qu’ils travaillaient sur les termes du règlement et ont demandé au tribunal un licenciement conditionnel. Les deux parties feront rapport dans les 60 jours si elles ne parviennent pas à un accord.

Ford a annoncé BlueCruise comme nom de sa fonction d’assistance au conducteur mains libres en avril. L’escarmouche juridique a commencé en juillet, lorsque GM a déposé une plainte pour contrefaçon de marque affirmant que le nom BlueCruise était trop proche de sa filiale de véhicules autonomes Cruise, ainsi que Super Cruise, le nom de la technologie de conduite mains libres GM introduite en 2017. GM a déclaré dans sa plainte que les deux sociétés avaient été impliquées dans des « discussions prolongées » sur le nom mais n’étaient pas parvenues à se mettre d’accord. GM a déclaré avoir introduit Super Cruise en 2012 et sa filiale de conduite autonome Cruise est en activité depuis 2013.

En août, Ford a déposé une requête en rejet de la poursuite, arguant que le terme « croisière » était « d’usage omniprésent » depuis 50 ans pour désigner les fonctions d’assistance à la conduite, un terme que les consommateurs n’associent à aucun un constructeur automobile. Un porte-parole de Ford a qualifié les revendications de marque de GM de « infondées et frivoles », ajoutant que Ford avait déposé une requête auprès de l’Office américain des brevets et des marques pour faire annuler les marques de GM « Cruise » et « SuperCruise ».