Ford Models ramène la division sud de la Floride – WWD

Ford Models a ramené sa division du sud de la Floride, Ford Models Miami, en coentreprise avec Caleb White et Rachel Zimmerman de Zombie Model Management, intégrant cette agence mère boutique dans Ford.

Le bureau de Ford Miami a fermé en 2017 et a rouvert ses portes le mois dernier en faisant appel à l’ancien président de One Management Craig Lawrence pour diriger la division. La division, dont le site Web sera lancé mardi, comptera une centaine de mannequins féminins et masculins.

Vétéran de plus de 30 ans dans l’industrie de la modélisation, Lawrence a travaillé chez Ford pendant près de 10 ans avant de rejoindre One Management en 2010. Il dirigera l’expansion de l’agence et aidera à récupérer l’espace commercial qu’occupait autrefois Ford.

Zombie Model Management continuera d’exister à Naples, en Floride, mais toutes les activités de Miami fonctionneront sous le produit phare de Ford Miami avec Lawrence en tant que directeur. White et Zimmerman seront complètement impliqués dans les opérations et le dépistage de Ford Miami.

White, directeur de Zombie Model Management, a déclaré: «Rachel et moi sommes très heureux de nous associer à Ford Models et de ramener Ford Models Miami l’année de son 75e anniversaire. Nous pensons que cette fusion apporte une nouvelle tournure révolutionnaire à une marque aussi emblématique. »

Comme indiqué, en mai 2020, Ford Inc. a été constituée par Ford Models Brésil dans le but de créer une plate-forme mondiale diversifiée de gestion des talents sous le produit phare de Ford Models. En plus des planches commerciales, qui comprendront Curve, Ford a également lancé Ford Models Digital.

Decio Ribeiro, directeur général du groupe Ford Models, a déclaré: «Ayant été à la tête de Ford Models au Brésil pendant plus de 30 ans, la compréhension de la marque devient une seconde nature. Cela nous a permis de mettre en œuvre rapidement des changements dans nos opérations aux États-Unis et de connaître une croissance extraordinaire au cours d’une année très difficile. Le chiffre d’affaires de notre division numérique a décuplé depuis son lancement en juin 2020. »

Les principaux bureaux de Ford sont à New York, avec des bureaux à Paris, Los Angeles, Chicago et maintenant Miami.

Parmi les recrutements importants chez Ford New York, citons l’ancien directeur des Lions, Louie Chaban, en tant que directrice de US Women, et les signatures d’Agyness Deyn, Kristen McMenamy, Kirsten Owen et Christina Kruse.

