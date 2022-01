Ford ne veut pas que le lancement du F-150 Lightning soit en proie à des scalpers

Ford se bat pour empêcher le scalpage du F-150 Lightning 2022 – la société a envoyé un avis proposant d’aider les concessionnaires à empêcher les acheteurs du F-150 Lightning 2022 de revendre leurs camions, selon un rapport de CNET. Si un concessionnaire choisit d’ajouter une clause de non-vente fournie par Ford à ses contrats, l’acheteur devra s’engager à « ne pas vendre, offrir de vendre ou autrement transférer la propriété du véhicule avant le premier anniversaire de la date des présentes. » L’avis met également en garde les concessionnaires contre toute tentative d’augmenter les prix des camions eux-mêmes.

Bien que cette décision puisse aider à empêcher les gens d’essayer de transformer leur réservation pour le pick-up électrique en un jour de paie, certains ont critiqué cette décision, Ford tentant de contrôler ce que les gens font de leur propriété. Le Lightning, cependant, sort à un moment où les voitures peuvent être difficiles à obtenir – la valeur des voitures d’occasion a grimpé en flèche alors que les constructeurs automobiles ont du mal à répondre à la demande de nouveaux véhicules. Certains concessionnaires ont même ajouté leurs propres majorations, les acheteurs potentiels signalant des dizaines de milliers de dollars de frais supplémentaires.

Voici une histoire. J’allais à l’origine obtenir un @MercedesBenzUSA EQS 580. J’en avais même un réservé et prêt à être récupéré. Le concessionnaire m’a appelé pour m’informer qu’il y avait une majoration de 50 000 $ (pas une faute de frappe) sur la voiture. J’ai réussi. Déduire ce que vous voulez du modèle de concessionnaire protégeant les consommateurs. https://t.co/XIbzdzB5CX – Jon Rettinger (@Jon4Lakers) 29 décembre 2021

CNET et Teslarati notent que le message de Ford aux concessionnaires avertit également les concessionnaires qu’ils pourraient ne pas recevoir de Lightnings en 2022 s’ils demandent aux clients des dépôts ou des paiements supplémentaires, ce qui, selon la note, est considéré comme « menaçant les clients en leur refusant la possibilité de convertir des réservations en commandes . «

Ford n’est pas aussi strict avec ses clients – s’ils doivent accepter la clause de non-vente, c’est au concessionnaire de décider. Un porte-parole de Ford a déclaré à CNET que « l’exigence est entre un concessionnaire et son client », et a déclaré que c’était le choix du concessionnaire d’inclure ou non la disposition si elle est légalement autorisée dans son état. Dans une capture d’écran (publiée à l’origine sur le forum F150 Gen14) signalant le message envoyé aux concessionnaires, il est clair que c’est facultatif, mais il est également indiqué que Ford « offre un support » pour la fourniture.

Ford dit avoir obtenu environ 200 000 dépôts pour le pick-up électrique

Le prochain pick-up électrique de Ford semble être très attendu – la société a déclaré qu’environ 200 000 personnes avaient déposé des dépôts de 100 $ pour elle entre mai et décembre 2021. La société a également cessé de prendre des réservations pour le camion, qui est censé commencer à être expédié le premier. la moitié de cette année. Ford a récemment annoncé son intention de fabriquer 150 000 F-150 Lightning d’ici la mi-2023.

Le scalping a été une frustration majeure pour les consommateurs, car des fabricants comme Ford, GM, Sony et d’autres se sont battus contre les ralentissements de la production causés par la pénurie actuelle de puces. Certains détaillants ont essayé de ralentir les revendeurs en ne mettant du stock à la disposition des abonnés payants, mais il est toujours difficile de mettre la main sur des technologies de jeu comme la PS5, la Xbox Series X ou les cartes graphiques (à moins que vous ne soyez prêt à payer des scalpers exorbitants des prix).

Il est possible que la demande pour les véhicules électriques de Ford reste élevée tout au long de l’année prochaine, en raison de la rareté de la concurrence. Le Silverado électrique annoncé au CES cette année ne devrait pas entrer en production avant le printemps 2023 (et Chevrolet dit que les premiers camions à sortir de la chaîne seront sa première édition de 105 000 $ RST). Rivian, qui travaille toujours sur ses précommandes, a récemment annoncé que les modèles avec la batterie étendue étaient retardés jusqu’en 2023, et le Cybertruck de Tesla n’a toujours pas de date de sortie solide (bien qu’il ait été récemment repéré sur une piste d’essai).