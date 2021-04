Ford réduit sa production au deuxième trimestre de 50% ⋆ 10z viral

par Wolf Richter, Wolf Street:

Le problème à l’échelle du secteur “pourrait ne pas être entièrement résolu avant 2022”

Si une usine d’assemblage automobile manque d’un seul composant qui n’a pas pu être livré parce que le fabricant de composants était à court d’un type de semi-conducteur – des milliers de semi-conducteurs qui entrent dans un véhicule moderne – le véhicule ne peut pas être construit, ou ne peut pas être fini et vendu, et la production s’arrête. C’est essentiellement le problème auquel toute l’industrie automobile est actuellement confrontée.

Ford, lors de l’annonce de ses résultats ce soir, a mis en lumière ce que la pénurie mondiale de semi-conducteurs, «aggravée» par l’incendie de mars dans une usine d’un fournisseur de semi-conducteurs au Japon, signifie en termes de perte de production de véhicules et de dollars perdus.

Il comprenait ces whoppers:

Il s’attend à perdre 50% de sa production prévue au T2, après avoir perdu 17% de sa production prévue au T1. La pénurie de semi-conducteurs «s’aggravera avant de s’améliorer». Au second semestre, il s’attend à perdre 10% de la production prévue. Pour l’ensemble de l’année, il s’attend à perdre 1,1 million de véhicules de production, contre des estimations antérieures de pertes de production de 200 000 à 400 000 véhicules. En raison de la pénurie de semi-conducteurs, il s’attend à un «effet défavorable» sur le bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) de 2,5 milliards de dollars. «Comme beaucoup d’autres dans l’industrie», il s’attend à ce que la pénurie mondiale de semi-conducteurs pour l’ensemble du secteur «ne soit pas entièrement résolue avant 2022.»

Ford s’attend à ce que le flux de semi-conducteurs de son fournisseur au Japon reprenne d’ici la fin du deuxième trimestre, et que le problème «atteigne un creux» au deuxième trimestre, «avec une amélioration pendant le reste de l’année».

Le directeur financier John Lawler a déclaré lors de l’appel aux résultats que Ford avait 44 jours d’approvisionnement en véhicules sur des lots de concessionnaires à la fin du premier trimestre. Dans l’industrie, un approvisionnement d’environ 60 jours serait à peu près correct. Mais les réductions de production vont aggraver la situation des stocks.

Ford a déjà annoncé de nombreuses fermetures d’usines et éliminations de quart de travail jusqu’à présent cette année. Son usine d’assemblage de Dearborn, qui construit le véhicule le plus vendu de tous les temps dont Ford dépend totalement, la camionnette F-150, a été fermée pendant deux semaines en avril. L’usine de Kansas City qui construit également le F-150 et la fourgonnette la plus vendue, le Transit, est toujours en arrêt d’un mois. Son usine de Chicago qui assemble l’Explorer a été fermée presque tout le mois d’avril et ne redémarrera la production qu’en mai.

Cette pénurie de semi-conducteurs qui écrase maintenant la production dans l’industrie automobile est un autre élément qui va gâcher le tableau de l’inflation.

Les prix des véhicules d’occasion ont déjà grimpé de manière historique. Et lorsque les nouveaux véhicules sont rares et que les offres ne sont que de faibles souvenirs, certains concessionnaires vendant même des véhicules sur des autocollants, comme nous l’entendons maintenant, la demande se déplacera vers les véhicules d’occasion.

Mais les véhicules d’occasion commencent également à être rares parce que les sociétés de location de voitures ont réduit leurs commandes l’année dernière et n’ont plus assez de véhicules à retirer du service et à mettre sur le marché de gros pour alimenter l’offre au détail de véhicules d’occasion. Et alors que la pénurie de semi-conducteurs se prolonge et que la production de nouveaux véhicules est encore réduite, le marché des véhicules d’occasion entre dans une tourmente plus profonde.

La pénurie de semi-conducteurs, qui a ensuite été aggravée par l’incendie de l’usine de semi-conducteurs au Japon et par les fermetures de l’usine de semi-conducteurs à Austin en raison de la neige, frappe une industrie déjà enchevêtrée dans des distorsions massives, des problèmes de chaîne d’approvisionnement et des problèmes de production en raison de Pandémie.

