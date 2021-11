Ford transforme un F-100 en véhicule électrique | Moteur

Ford franchit une nouvelle étape dans l’électrification de ses véhicules et a maintenant personnalisé un F-100 de 1978 avec un moteur Mustang Mach-E GT Performance Edition.

Ford a présenté son « nouveau » véhicule électrique : c’est un Gué F-100. Bien qu’il ne s’agisse évidemment pas à l’origine d’une voiture électrique, la société américaine a installé un moteur d’une Mustang Mach-E GT Performance Edition 2021.

Basé sur le modèle de 1978, le concept Éluminateur F-100 a transmission intégrale grâce à deux puissants moteurs partagés avec le Mustang Mach-E GT Performance Edition 2021, qui propose des données qui vous font au moins un peu sourire (mais ils ne vous voient pas, c’est un électricien) : 480 ch et 860 Nm de couple.

Bien que Ford n’ait pas annoncé plus de données sur ses performances, son autonomie ou ses avantages, des chiffres similaires à ceux de la Mustang Mach-e, ou encore mieux, étant donné que le poids peut être réduit.

Ce n’est pas non plus que ces chiffres importent excessivement puisque ce F-100 n’est pas né pour rivaliser face à face avec d’autres voitures électriques comme le Ford F-150 Lightning, qui serait son « alter ego actuel », mais pour montrer que le classique et le moderne ont leur place dans le monde électrifié.

L’intention de Ford avec cette modification est de montrer que les modèles plus anciens ont encore de la vie et que sa durée de vie utile peut être allongée par modification. En plus de faire comprendre aux acheteurs qu’ils ont le soutien de l’entreprise s’ils décident de franchir le pas et de transformer leur modèle en un 100% électrique…

Et comment comptez-vous faire cela ? Au moyen de ce chiffre que nous envions en Europe, ce sont les « moteurs de caisse », c’est-à-dire les moteurs individuels que les marques vendent pour placer dans n’importe quelle voiture.

Aux États-Unis, cette unité de puissance coûte 3 900 $ (environ 3 400 euros) et chaque moteur offre 281 ch et 430 Nm de couple. Cette modification peut être trouvée en vente chez Ford ou chez les concessionnaires officiels de la marque. Comme toujours, la meilleure chose serait de le faire n’importe où dans notre pays, puis d’enregistrer le visage du fonctionnaire lorsque vous expliquez que vous souhaitez approuver cela …

Cet article a été publié sur Top Gear par Mauro Tomás.