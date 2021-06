Ford va fermer ses activités financières en Argentine et au Brésil

Entre « le plan de Dieu », « Nice pour quoi » et « Dans mes sentiments », Canard a passé plus ou moins toute l’année 2018 à se renverser sur les charts Billboard. C’était l’un des meilleurs singles de l’histoire du hip-hop, et chaque morceau était accompagné de vidéos conceptuelles – et parfois époustouflantes – qui éclipsaient parfois les chansons […] More