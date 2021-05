Ford veut produire ses propres batteries en 2025 | Moteur

Ford a l’intention de fabriquer ses propres batteries pour ses voitures électriques en 2025. En 2025, nous aurons suffisamment de volume pour justifier notre propre usine », a déclaré un dirigeant de l’entreprise à CNBC aux États-Unis.

L’avancée de la mobilité électrique aux États-Unis – les ventes de voitures électriques devraient augmenter de 70% dans le pays cette année, par rapport aux 345000 vendues en 2020, selon une étude – amène plusieurs entreprises à envisager d’entrer dans le la fabrication de batteries, élément clé pour faire baisser le coût des véhicules zéro émission.

Dans un secteur dominé par les entreprises asiatiques telles que CATL, Panasonic et LG Chem, certains fabricants aiment Tesla ils fabriquent déjà leurs propres batteries, et parmi les plus grosses du secteur, l’allemand Volkswagen et le japonais Toyota ont déjà annoncé d’importants investissements.

La prochaine étape pour produire vos propres batteries pourrait être Gué, qui en avril a annoncé un plan de 185 millions de dollars (153 millions d’euros, au taux de change actuel) développer des batteries, à la fois conventionnel et à l’état solide, dans une usine du Michigan (États-Unis) appelée Parc Ford Ion, qui comptera 150 employés.

Le plan de l’entreprise américaine est de produire ses propres batteries en 2025, lorsqu’ils calculent que leurs ventes d’électricité auront un quota suffisant pour rendre économique l’approvisionnement de leurs propres cellules énergétiques

“À l’heure actuelle, nous n’avons pas suffisamment d’échelle pour justifier notre propre usine de batteries. Mais d’ici 2025, alors que nous lançons le F-150, le E-Transit et un autre modèle électrique que nous avons annoncé, nous aurons suffisamment de volume en Amérique du Nord pour justifier notre propre usine“a révélé le directeur des produits de Ford, Hau Thai-Tiang, à la CNBC américaine.

Ford a présenté son premier modèle 100% électrique en 2019, le SUV Mustang Mach-E, qui fait concurrence au modèle Y de Tesla. Outre plusieurs modèles hybrides, la société américaine compte lancer cette année une version purement électrique du fourgon Transit et du fourgon F-150, l’une des voitures hégémoniques du marché américain.

L’entreprise américaine compte investir 22 000 millions de dollars (18 000 millions d’euros) d’ici 2025 dans les véhicules électriques, auxquels s’ajoutent 7 000 millions de plus en conduite autonome. “La transformation de Ford est en cours et nous voulons mener la révolution du véhicule électrique et le développement de la conduite autonome”, a déclaré le PDG de la société, Jim Farley, dans l’annonce de ses résultats 2020, lorsqu’elle facturait 18% de moins en raison de l’impact de la pandémie.

Les batteries à semi-conducteurs, l’un des paris de Ford

Les plans de Ford prévoient que sa future usine de batteries puisse produire à la fois des batteries lithium-ion conventionnelles et des cellules à semi-conducteurs., la prochaine génération considérée comme l’une des meilleures alternatives pour étendre son autonomie et rendre ce composant moins cher, responsable entre 30 et 40% du coût d’une voiture électrique.

Le remplacement de l’électrolyte liquide par un matériau solide augmente la durée de vie de la batterie, car il évite l’un des problèmes de l’électrolyte liquide, qui se solidifie et ronge le séparateur entre cathode et anode, provoquant sa dégradation. Dans le même temps, un électrolyte solide permet l’utilisation de matériaux dans l’anode qui facilitent une densité plus élevée, ce qui se traduit par plus d’autonomie.

L’entrée dans le démarrage de la batterie fait partie de cette offensive Une puissance solide, qui a levé 130 millions de dollars (108 millions d’euros) en ce mois de mai avec Ford et BMW comme principaux investisseurs et son principal attrait est son avance dans les batteries à semi-conducteurs. Selon cette société, ses batteries peuvent économiser entre 15 et 20% d’énergie de plus que les batteries lithium-ion.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Miguel Ángel Moreno.