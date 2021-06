Foreigner annonce une tournée américaine de 71 dates été/automne 2021

ÉTRANGER embarquera pour une tournée américaine de 71 dates à la fin du mois. Le trek débutera le 24 juin à Ottumwa, Iowa et se terminera le 20 novembre à Pensacola, Floride. Plusieurs des spectacles de l’automne – y compris ceux de Saratoga, en Californie; Los Angeles, Californie; Santa Barbara, Californie ; Détroit, Michigan ; Youngstown, Ohio ; et Grand Rapids, Michigan – mettra en vedette le groupe jouant avec un orchestre complet.

ÉTRANGER a donné son premier concert de l’ère de la pandémie le 19 mai au Festival de la cour à Orlando, en Floride. Le concert a marqué les débuts en direct du groupe avec le guitariste Luis Maldonado, qui a rejoint ÉTRANGER en remplacement du multi-instrumentiste de longue date Thom Gimbel.

S’adressant à Billboard au sujet des émissions à venir, ÉTRANGER leader Kelly Hansen a déclaré: “Nous sommes de retour sur la route. Il y a eu tellement de conversations au cours de l’année dernière avec les promoteurs et avec nos agents et avec la direction, essayant de comprendre quelle est la chose sûre à faire, quand pouvons-nous le faire, comment pouvons-nous faire cela ? Nous pouvons enfin dire que nous allons là-bas, nous prenons la route. C’est une bonne chose. “

ÉTRANGER Dates de la tournée américaine en 2021 :

24 juin – Ottumwa, IA – Bridge View Center



25 juin – Sioux Falls, SD – Pavillon Washington



26 juin – Bismarck, ND – Centre civique de Bismarck



29 juin – Casper, WY – Casper Events Center



30 juin – Billings, MT – MetraPark Arena



02 juillet – Welch, MN – Treasure Island Great Lawn



Juillet 04 – Fort Bragg, NC – Pope Army Airfield



27 juillet – Fresno, Californie – Théâtre Saroyan



28 juillet – Prescott Valley, AZ – Findlay Toyota Center



30 juillet – West Valley, UT – Maverick Center



31 juillet – Grand Junction, CO – Amphithéâtre du parc Los Colonias



01 août – Rio Rancho, NM – Rio Rancho Events Center



04 août – Lubbock, Texas – Buddy Holly Hall



05 août – Enid, OK – Stride Bank Center



07 août – Park City, KS – Hartman Arena



08 août – North Little Rock, AR – Simmons Bank Arena



10 août – West Allis, WI – Foire de l’État du Wisconsin



11 août – Cedar Rapids, IA – McGrath Amphitheatre



13 août – Arcadia, WI – Ashley pour les arts



14 août – Interlochen, MI – Auditorium Kresge



15 août – Peoria, IL – Civic Center Arena



17 août – Kettering, OH – Pavillon Fraze



18 août – Nashville, TN – Ryman Auditorium



20 août – Doswell, VA – AfterHours at Meadow Event Park



21 août – Selbyville, DE – La scène Freeman à Bayside



23 août – Syracuse, NY – Foire de l’État de New York



25 août – Bridgeport, CT – Hartford Healthcare Amphitheatre



26 août – Webster, MA – Ranch indien



27 août – Cohasset, MA – Cirque Musical Rive-Sud



28 août – Hyannis, MA – Cape Cod Melody Tente



09 septembre – Grand Forks, ND – Centre Alerus



10 septembre – Rapid City, SD – Rushmore Plaza Civic Center



11 septembre – Butte, MT – Civic Center



14 septembre – Everett, WA – Angel of the Winds Arena



15 septembre – Nampa, ID – Ford Idaho Event Center



16 septembre – Airway Heights, WA – Northern Quest Resort & Casino



18 septembre – Fort Hall, ID – Fort Hall Casino



21 septembre – Bend, OR – Amphithéâtre Les Schwab



22 septembre – Kennewick, WA – Toyota Center



26 septembre – Reno, NV – Grand Théâtre au Grand Sierra Resort



29 septembre – Saratoga, CA – Mountain Winery (orchestre)



01 oct. – Los Angeles, CA – Théâtre grec (orchestre)



02 oct. – Santa Barbara, CA – Santa Barbara Bowl (orchestre)



11 octobre – Detroit, MI – Fox Theatre (orchestre)



12 octobre – Youngstown, OH – Foundation Amphitheatre (orchestre)



13 octobre – Grand Rapids, MI – Van Andel Arena (orchestre)



15 octobre – Johnson City, TN – Freedom Hall Civic Center



17 octobre – Knoxville, TN – Civic Auditorium



18 octobre – Columbus, OH – Palace Theatre



19 octobre – Charleston, WV – Auditorium municipal



21 octobre – Reading, PA – Santander Performing Arts Center



22 octobre – Wilkes Barre, Pennsylvanie – FM Kirby Center



23 octobre – Baltimore, MD – Pavillon MECU



25 octobre – Providence, RI – Performing Arts Center



27 octobre – Port Chester, NY – Capitol Theatre



28 octobre – Hampton Beach, NH – Salle de bal du casino de Hampton Beach



29 octobre – Nouveau-Brunswick, NJ – State Theatre



30 octobre – Atlantic City, NJ – Hard Rock Live à Etess Arena



04 novembre – Corbin, KY – Corbin Arena



05 novembre – Springfield, IL – Auditorium UIS Sangamon



06 novembre – Southaven, MS – Landers Center



08 novembre – Savannah, GA – Théâtre John Mercer



09 nov. – Augusta, GA – Auditorium Bell



10 novembre – Greenville, Caroline du Sud – Bon Secours Wellness Arena



12 novembre – Macon, GA – Auditorium de la ville de Macon



13 novembre – Tupelo, MS – Bancorp South Arena



14 novembre – Brandon, MS – Amphithéâtre de Brandon



16 novembre – Huntsville, AL – Salle de concert Mark C. Smith



17 novembre – Birmingham, AL – Salle de concert BJCC



19 novembre – Biloxi, MS – IP Casino Resort & Spa



20 novembre – Pensacola, Floride – Théâtre Saenger

ÉTRANGERle dernier album de, “Je ne peux pas ralentir”, était la seule collection complète de nouvelles chansons à avoir été publiée par le groupe depuis Hansen a repris le chant après le chanteur original Lou Gramm quitte définitivement le groupe en 2002. L’album entre dans le Billboard Top 30, porté par les singles radio “En morceaux” et “Quand il s’agit d’aimer”. Le groupe a également sorti une série d’albums live et de compilations, dont celui de 2016 “En concert : Unplugged” et 2017 “40”.

ÉTRANGERLa programmation actuelle de est complétée par le guitariste fondateur Mick Jones, Michel Bluestein (claviers), Chris Frazier (batterie) et Bruce Watson (guitare).